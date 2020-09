De Formule 1 rijdt zondag voor het eerst in de geschiedenis een Grand Prix op het Italiaanse circuit van Mugello. De race start om 15.10 uur. Waar moet je op letten?

De bandenstrategie is geen uitgemaakte zaak

Tijdens de meeste races dit seizoen was vooraf al duidelijk welke bandenstrategie de coureurs vooraan zouden gaan volgen, maar op Mugello kan het nog alle kanten op. De banden gaan niet extreem lang mee en er zit een groot gat in snelheid tussen de zachte en de mediumbanden.

Alle coureurs in de top tien vertrekken op de rode softband. Wat er daarna gaat gebeuren, is de vraag. Pirelli denkt dat een tweestopper van zacht-medium-zacht het snelste is. De snelste eenstopper kan worden gedaan door van zacht direct naar hard te gaan en daar een stint van 37 ronden op te rijden.

Het wordt sowieso boven de 30 graden op Mugello, dus dat zal ongetwijfeld een rol spelen in het gedrag van de banden. De strategie wordt dus interessant en zeker een potentieel terrein waarop Max Verstappen het Mercedes het moeilijk kan maken.

Volgens de berekeningen van de Formule 1 is zijn race pace vergelijkbaar met die van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en de Nederlander gaat normaal gesproken erg goed met zijn banden om.

Hoe gaat Bottas van start?

Bottas had tijdens de vorige race op Monza een bijzonder slechte start, en dat was niet de eerste keer dit seizoen. Het zou voor Verstappen zeer gunstig zijn als hij bij de start sowieso een van de Mercedessen te grazen kan nemen.

Inhalen wordt lastig op het bochtige maar snelle Mugello, dus een scenario waarin Hamilton wegloopt en Bottas de boel vanaf de tweede plaats ophoudt, is funest voor de Nederlander van Red Bull Racing.

Top tien startopstelling Rij 1: Hamilton - Bottas

Rij 2: Verstappen - Albon

Rij 3: Leclerc - Stroll

Rij 4: Pérez - Ricciardo

Rij 5: Sainz - Ocon

De safetycar is het hele weekend al druk

Mugello is een 'traditioneel' circuit met naast de baan direct gras en grindbakken. Als een auto van de baan schiet, is de kans dus groter dat die vast komt te staan, wat weer een grote kans op een safetycar geeft.

Zowel tijdens de Formule 2-race op zaterdag als bij de Formule 3-finale op zondagochtend moest de safetycar in actie komen.

Wedstrijdleider Michael Masi bouwt langzaam aan een reputatie dat hij niet schroomt om de wedstrijd te neutraliseren, dus de Mercedes van Bernd Mayländer kan maar beter volgetankt zijn voor de Grand Prix begint.

329 Vooruitblik F1: 'De Red Bull komt in deze omstandigheden tot leven'

Inhalen wordt heel moeilijk, toch?

Mugello heeft maar één echte uitremzone en dat is aan het einde van het rechte stuk. Verder zijn er vooral snelle bochten. Over het hele circuit komen de coureurs niet onder de vierde versnelling. Door de grote hoeveelheid luchtverstoring die deze Formule 1-auto’s creëren, is het lastig om dicht achter elkaar te rijden. Dus inhalen wordt moeilijk op Mugello, daar was iedereen het over eens.

Toch bleek de drs-zone op het rechte stuk in de juniorcategorieën best effectief, zeker omdat zowel de bocht voor het rechte stuk als de eerste bocht na het rechte stuk met verschillende lijnen genomen kan worden. Daar komt bij dat de auto’s op Mugello met extreem steile vleugels rijden, waardoor het effect van het drs groter is.

Positief voor Verstappen is dat zijn Red Bull als beste door de laatste sector gaat, dus als hij moet inhalen, heeft de Limburger relatief gezien goede papieren.

Redt Charles Leclerc het gezicht van het jubilerende Ferrari?

De vanwege de duizendste Grand Prix van Ferrari donkerrood gespoten Ferrari van Leclerc begint op de vijfde plaats. Zeker de Racing Points van Lance Stroll en Sergio Pérez zijn sneller, maar de Monegask gaat het ook druk krijgen om de McLarens en Renaults achter zich te houden.

Anderzijds: tijdens de longruns op vrijdag was de snelheid van Leclerc best goed, dus hij lijkt de aangewezen persoon om het gezicht van Ferrari voor eigen publiek te redden. Daarbij heeft hij niets aan teamgenoot Sebastian Vettel. Leclerc is zeker iemand om in de gaten te houden bij de start.