Na twee races zonder WK-punten heeft Ferrari zondag de kans om een einde te maken aan de malaise. Charles Leclerc staat ook tot zijn eigen verbazing op de vijfde startplek in de Grand Prix van Toscane.

"We hebben een mooie mogelijkheid om flink wat punten te pakken", zei Leclerc tegen Motorsport.com. De race wordt gehouden op het circuit van Mugello, dat eigendom is van Ferrari. Het roemruchte team, dat bezig is aan een rampjaar, viert dit weekend zijn duizendste Grand Prix-deelname.

Leclerc is in aanloop naar de race tussen hoop en vrees. "Het wordt lastig om de andere auto's achter me te houden. Aan de trainingen op vrijdag te zien hebben we zeker niet de beste racepace."

De vijfde startplek is een enorme opsteker voor Leclerc. "In Spa en Monza hadden we het enorm zwaar. Hier konden we wel de juiste balans vinden. Maar een vijfde plek had ik zelf ook niet verwacht."

"Tijdens de kwalificatie voelde ik me onverwacht goed in de auto en dat gaf me veel vertrouwen. In Q3 heb ik het maximale eruit gehaald."

329 Vooruitblik F1: 'De Red Bull komt in deze omstandigheden tot leven'

Vettel stelt opnieuw teleur op Mugello

Tegenover de knappe vijfde plek van Leclerc staat opnieuw een tegenvallende veertiende plaats voor Sebastian Vettel.

"Het was weer een zwaar gevecht, net als de rest van het jaar", zei de Duitser die na de winter voor Aston Martin (het huidige Racing Point) rijdt. "Maar ik ga morgen weer mijn uiterste best doen."

De twee auto's van Mercedes bezetten zondagmiddag de eerste startrij en ook de wagens van Red Bull staan voor Leclerc. De race op Mugello gaat om 15.10 uur van start.