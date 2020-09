Na de euforie van vorige week op Monza was Pierre Gasly zaterdag in mineur. De coureur van AlphaTauri kwam in een rommelige kwalificatie niet verder dan een zestiende plek.

"Ik ben erg gefrustreerd, want op het belangrijkste moment van het weekend ging het gewoon niet perfect", zei Gasly na de kwalificatie op de website van de Formule 1. Vorige week won hij voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix.

Zes dagen later viel Gasly hard van zijn roze wolk, want Q1 vormde op Mugello al zijn eindstation. De verschillen waren klein: de Fransman kwam slechts vier honderdsten tekort op de vijftiende tijd van Sebastian Vettel.

"In allebei mijn snelle rondes kwam ik op 300 meter voor de finishstreep met een lege batterij te zitten. Dat kostte me meer dan een tiende van een seconde", blikte Gasly terug.

Gasly in trainingen nog wel snel

Het zag er eerder dit weekend niet naar uit dat Gasly al in Q1 zou stranden. In de vrije trainingen reed hij tweemaal de vijfde en één keer de achtste tijd.

"De trainingen gingen ontzettend goed. Voor de kwalificatie hebben we wat kleine aanpassingen gedaan aan de auto, die niet helemaal goed uitpakten. Toch hadden we Q2 moeten kunnen halen", aldus de 24-jarige coureur.

Zondag staat hem een inhaalrace te wachten om nog WK-punten te kunnen pakken. "Ik weet zeker dat we tijdens de race sneller zullen zijn dan vandaag. Maar we wisten ook dat de kwalificatie erg belangrijk zou zijn, want inhalen is lastig op dit circuit."

"We zullen een afwijkende strategie moeten bedenken", vervolgde Gasly. "Als we dan de snelheid van eerder dit weekend weer kunnen tonen, dan kan het nog wat worden."

De Grand Prix van Toscane met Lewis Hamilton op poleposition begint zondag om 15.10 uur.