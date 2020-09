Valtteri Bottas denkt dat hij zaterdag poleposition had gepakt als hij niet had moeten inhouden vanwege een gele vlag. Lewis Hamilton was opgelucht dat hij in "een moeizaam weekend" toch als eerste aan de Grand Prix van Toscane mag beginnen.

"Absoluut", antwoordde Bottas op de vraag of hij pole had gepakt zonder de gele vlag. "Mijn eerste snelle ronde was oké, maar ik wist dat ik sneller kon. Helaas heb ik de kans niet gekregen."

Aan het einde van Q3 spinde Esteban Ocon in zijn Renault van de baan, waardoor er met gele vlaggen werd gezwaaid. Onder anderen Hamilton en Max Verstappen waren het punt in de eerste sector waar Ocon spinde al voorbij, maar Bottas en enkele andere coureurs moesten wel van het gas af.

"Het is erg teleurstellend dat ik geen pole heb, want mijn snelheid was het hele weekend erg goed", stelde Bottas vast. In alle drie de trainingen reed hij de snelste tijd, net als in Q1 van de kwalificatie.

Uitslag kwalificatie GP Toscane 1. Hamilton (Mercedes) 1.15,144

2. Bottas (Mercedes) 1.15,203

3. Verstappen (Red Bull) 1.15,509

4. Albon (Red Bull) 1.15,954

5. Leclerc (Ferrari) 1.16,270

6. Pérez (Racing Point) 1.16,311

7. Stroll (Racing Point) 1.16,356

8. Ricciardo (Renault) 1.16,543

9. Sainz (McLaren) 1.17,870

10. Ocon (Renault) geen tijd

Hamilton vindt Mugello 'fenomenaal'

Toch greep Hamilton alweer de 95e pole van zijn carrière. Dat had de 35-jarige Brit zelf niet verwacht. "Om eerlijk te zijn was het weekend erg lastig voor me."

"Ik vind deze baan fenomenaal", vertelde Hamilton. "Het is een erg uitdagend circuit, waar Valtteri het hele weekend sneller was dan ik."

Doordat de Formule 1 voor het eerst op Mugello reed, moesten de coureurs het circuit tijdens het weekend ontdekken. "Op de achtergrond ben ik hard blijven werken om mezelf te verbeteren. Uiteindelijk leidde dat tot de ronde die ik nodig had voor pole", zei Hamilton.

"Valtteri heeft me vandaag tot het uiterste gedwongen. Ik ben heel blij dat ik morgen vooraan sta."

Naar verwachting is inhalen erg lastig op Mugello, zodat Hamilton goede papieren heeft om de negentigste Grand Prix-overwinning van zijn carrière te boeken. Michael Schumacher is met 91 zeges recordhouder.