Max Verstappen was zaterdag ronduit tevreden met zijn derde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane. De coureur van Red Bull vond dat het team zich goed herstelde na het zwakke optreden van vorige week.

"Al met al is dit weekend erg veelbelovend", zei Verstappen in een eerste reactie na de kwalificatie. "We zijn sterk teruggekomen na Monza."

Vorig weekend bij de GP van Italië kwalificeerde Verstappen zich slechts als vijfde en viel hij tijdens de race uit met motorproblemen. Teamgenoot Alexander Albon eindigde buiten de punten.

De Thai revancheerde zich zaterdag door de vierde tijd de rijden in de kwalificatie. Daarmee evenaarde Albon het beste resultaat op een zaterdag in zijn carrière.

Uitslag kwalificatie GP Toscane 1. Hamilton (Mercedes) 1.15,144

2. Bottas (Mercedes) 1.15,203

3. Verstappen (Red Bull) 1.15,509

4. Albon (Red Bull) 1.15,954

5. Leclerc (Ferrari) 1.16,270

6. Pérez (Racing Point) 1.16,311

7. Stroll (Racing Point) 1.16,356

8. Ricciardo (Renault) 1.16,543

9. Sainz (McLaren) 1.17,870

10. Ocon (Renault) geen tijd

Verstappen had niet verwacht met Mercedes te kunnen strijden

Verstappen gaf ruim 0,3 seconde toe op Lewis Hamilton, die voor de zevende keer dit seizoen poleposition voor zich opeiste. "Ik had niet verwacht dat we met Mercedes zouden kunnen strijden", zei Verstappen.

"We kunnen erg blij zijn met deze derde plek", concludeerde de Limburger. Behalve Hamilton staat ook Valtteri Bottas voor Verstappen.

De race op Mugello begint zondag om 15.10 uur.