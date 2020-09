Max Verstappen is zaterdag derde geworden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane. Op Mugello veroverde Lewis Hamilton opnieuw poleposition.

Verstappen gaf in zijn Red Bull 0,3 seconde toe op de tijd van Hamilton. De 35-jarige Brit staat voor de zevende keer in negen races dit jaar op pole.

In zijn hele carrière komt Hamilton op 95 polepositions. De coureur van Mercedes hoopt zondag de negentigste overwinning van zijn imposante loopbaan te boeken.

Met 1.15,144 was Hamilton vijf honderdsten sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin zette het hele weekend de snelste tijden neer in de trainingen, maar moest zaterdag zoals zo vaak dit seizoen zijn meerdere erkennen in de zesvoudig wereldkampioen.

Naast Verstappen staat teamgenoot Alexander Albon op de tweede startrij. Charles Leclerc van Ferrari pakte de vijfde plaats.

Sergio Pérez noteerde de zesde tijd, maar door een gridstraf van één plek wegens een fout tijdens een training moet hij zondag achter zijn Racing Point-teamgenoot Lance Stroll beginnen. Esteban Ocon spinde in zijn laatste ronde van de baan en moet op de tiende plek starten.

329 Vooruitblik F1: 'De Red Bull komt in deze omstandigheden tot leven'

Gasly snel uit euforie van vorige week

Pierre Gasly, die vorige week in Monza nog op sensationele wijze de GP van Italië won, sneuvelde al in Q1. De coureur van AlphaTauri wist voor het eerst sinds de Grand Prix van Rusland van vorig jaar de laatste vijftien niet te halen en moet zondag als zestiende van start.

In Q2 slaagde Sebastian Vettel (veertiende) er niet in om zich bij de laatste tien te scharen. De matige prestatie van de Duitser past naadloos in het moeizame jaar van Ferrari, dat op Mugello zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1-geschiedenis rijdt.

Lando Norris kwalificeerde zich als elfde, waarmee er voor de jonge Brit een einde kwam aan een mooie serie. De coureur van McLaren wist in de voorgaande vijftien kwalificaties steeds bij de beste tien te komen.

De Grand Prix van Toscane begint zondag om 15.10 uur.