Ferrari viert dit weekend bij de race op Mugello haar duizendste Grand Prix in de Formule 1. NU.nl blikt terug op vijf historische Grands Prix van de Italiaanse renstal.

Grand Prix van Groot-Brittannië 1951: Ferrari's eerste zege

Na een zegeloos eerste seizoen in de Formule 1 mag een Ferrari-coureur bij de Britse Grand Prix van 1951 op Silverstone voor het eerst naar de hoogste trede van het podium. De Argentijn José Froilán González debuteert dat weekend voor de 'Scuderia' en pakt verrassend de winst.

González, die het grootste gedeelte van zijn bezittingen verkocht om de bootreis van Argentinië naar Europa te bekostigen, zet zijn auto in de kwalificatie meteen op poleposition. In de race knokt hij met aanstaand kampioen Juan Manuel Fangio en teamgenoot Alberto Ascari om de zege. Als die laatste met technische problemen de pits inrijdt, stuurt González achter hem aan om zijn auto als vervanging aan te bieden.

Ascari moet daar echter niets van weten en wijst het aanbod direct af. González klimt snel weer in zijn auto om de race vervolgens op dominante wijze te winnen. Met vijftig seconden voorsprong op Fangio komt hij als eerste over de finish.

González krijgt met zijn zege niet alleen een plaats in de geschiedenisboeken, maar ontvangt na afloop van de race ook een persoonlijk cadeau van Enzo Ferrari: een gouden horloge met daarop een steigerend paard. Ferrari heeft vanaf dat moment definitief zijn naam gevestigd in de Formule 1.

José Froilán González is in 1951 de eerste Ferrari-coureur die een race weet te winnen. (Foto: Getty Images)

Grand Prix van Italië 1988: De onmogelijke overwinning op Monza

Het Formule 1-seizoen van 1988 wordt gedomineerd door Ayrton Senna en Alain Prost. De McLaren-coureurs winnen dat seizoen bijna alle races. Er is slechts één Grand Prix waarin de formatie uit Woking niet zegeviert en wordt afgetroefd door Ferrari. En laat dat nou net de thuisrace op Monza zijn.

Ook deze Italiaanse Grand Prix lijkt in eerste instantie een prooi te worden voor de McLaren-rijders, die de eerste startrij bezetten. Maar tijdens de race gaat het volledig mis voor het dominante team. Prost moet de race met motorproblemen staken en kort daarna valt Senna uit door een crash met achterblijver Jean-Louis Schlesser.

Het opent de weg voor Gerhard Berger en Michele Alboreto die een vooraf onmogelijk geachte een-twee voor Ferrari weten te scoren. Voor veel Italianen is de overwinning op Monza in 1988 nog steeds de mooiste Ferrari-zege ooit.

Gerhard Berger pakte bij de Italiaanse Grand Prix in 1988 totaal onverwacht de zege. (Foto: Getty Images)

Grand Prix van Spanje, 1996: Schumacher declasseert het veld

Michael Schumacher heeft twee wereldtitels op zak als hij in 1996 naar Ferrari verkast om van de Italiaanse renstal weer een kampioensformatie te maken. Dat de Duitser het kwakkelende team bij de hand kan nemen laat hij voor het eerst zien bij de Spaanse Grand Prix van datzelfde jaar.

Het regent pijpenstelen boven Circuit de Barcelona-Catalunya als 'Schumi' bij de start door koppelingsproblemen terugvalt van de derde naar de zesde plek. Daar waar zijn concurrenten vervolgens grote moeite hebben om op het asfalt te blijven, rijdt Schumacher in de rondte alsof er helemaal geen water op de baan ligt.

'Der Regenmeister' is minstens vijf seconden per ronde sneller dan ieder andere coureur en knokt zich in de negende ronde al naar de leiding van de race. Met een voorsprong van 45 seconden op nummer twee Jean Alesi komt Schumacher over de finish, waarmee hij een nieuw Ferrari-tijdperk inluidt.

Michael Schumacher en teambaas Jean Todt vieren feest na 'Schumi's' eerste Ferari-zege ooit. (Foto: Getty Images)

Grand Prix van Japan, 2000: Schumachers eerste titel bij Ferrari

Bij de Japanse Grand Prix in 2000 bekroont Schumacher zijn komst naar Ferrari met zijn eerste wereldtitel. In de jaren daarvoor was hij er al een aantal keer dichtbij, maar pas aan het begin van het nieuwe millennium is zijn eerste van uiteindelijk vijf Ferrari-titels een feit.

Op Suzuka wordt de van poleposition startende Schumacher bij de start ingehaald door zijn eeuwige rivaal Mika Häkkinen. Dankzij een betere pitstopstrategie herovert de aanstaand kampioen de leiding, om die positie niet meer uit handen te geven.

Met zijn zege is Schumacher zeker van de wereldtitel, waar Ferrari liefst 21 jaar op heeft moeten wachten. Jody Scheckter was in 1979 de laatste coureur die het kampioenschap mee mocht nemen naar Maranello.

Schumacher zou de titel in de vier seizoen daarna in handen blijven houden. In de vaak dominante Ferrari verpulvert hij vrijwel alle records, wat hem op dat moment de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden maakt.

Michael Schumacher onderweg naar zijn eerste Ferrari-titel op Suzuka. (Foto: Getty Images)

Grand Prix van Brazilië, 2007: Räikkönen verrast McLaren-duo

In de Braziliaanse seizoensafsluiter op Interlagos in 2007 zijn alle ogen gericht op Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Het McLaren-duo beschikt dat seizoen over de snelste auto van het veld en lijkt onderling te gaan uitmaken wie de titel gaat pakken. Kimi Räikkönen heeft in zijn Ferrari nog een minieme kans om kampioen te worden, maar dan moeten Hamilton en Alonso wel flink wat punten verspelen.

Räikkönen kwalificeert zich als derde, achter Hamilton (tweede) en voor Alonso (vierde). Een uitstekende start brengt de Fin al meteen naar de tweede plek, achter teamgenoot Felipe Massa. Hamilton ziet zijn titelkansen aan de horizon verdwijnen als hij door een versnellingsbakprobleem terugvalt naar de achttiende plek.

De dan 28-jarige Räikkönen neemt na zijn tweede pitstop de leiding over van Massa en geeft die plaats niet meer uit handen. Hamilton weet zich nog terug te knokken naar de zevende plek, terwijl Alonso vastzit op de derde positie.

Voor Räikkönen is dat verschil precies genoeg om de titel te veroveren. 'The Iceman' heeft na afloop van de race precies één punt meer dan zowel Hamilton als Alonso, het kleinste verschil ooit in een wereldkampioenschap Formule 1. Vandaag de dag is de titel van Räikkönen nog steeds het laatste kampioenschap dat Ferrari heeft gewonnen.

Kimi Räikkönen wint in 2007 de wereldtitel met slechts één punt voorsprong op zowel Lewis Hamilton als Fernando Alonso. (Foto: Getty Images)