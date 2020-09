Ondanks zijn sensationele zege in de Grand Prix van Italië lijkt Pierre Gasly nog niet te kunnen rekenen op een terugkeer bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner is wel onder de indruk van de prestaties van de Fransman bij AlphaTauri.

"Pierre heeft het vorige week fantastisch gedaan", zei Horner vrijdag op een persconferentie op Mugello, waar dit weekend de Grand Prix van Toscane wordt gehouden. "Sinds zijn terugkeer naar AlphaTauri heeft hij zijn zelfvertrouwen hervonden en rijdt hij geweldig."

Gasly liet zelf al optekenen een terugkeer naar Red Bull wel te zien zitten. Halverwege het vorige seizoen moest hij wegens slechte prestaties nog plaatsmaken voor Alexander Albon, maar de Thai doet het allerminst beter.

Horner wilde niet vooruitlopen op een nieuwe coureurswissel. "We focussen ons nu op Albon. We proberen hem de beste kans te geven, zodat hij kan laten zien dat hij het verdient om het stoeltje te behouden."

"We werken nu aan wat kleine problemen aan de auto. Als dat opgelost is, komt Alex waarschijnlijk beter uit de verf", vertelde de teambaas. "Het zou nergens op slaan om de coureurs nu weer te ruilen."

Komst Pérez naar Red Bull onwaarschijnlijk

Anderzijds wilde Horner ook niet uitsluiten dat Gasly terugkeert als teamgenoot van Verstappen. "De uiteindelijke beslissing zal aan het einde van het jaar gemaakt worden. We gaan geen overhaast besluit nemen."

Een komst van een ervaren coureur zoals Sergio Pérez naast Verstappen is volgens Horner niet waarschijnlijk. De dertigjarige Mexicaan moet vertrekken bij Racing Point. "Onze voorkeur gaat er altijd naar uit om jong talent te ontwikkelen", zei Horner.

"Als onze kweekvijver niet groot genoeg is, kun je incidenteel daarbuiten kijken. Maar de intentie is altijd om in onze eigen vijver te vissen", aldus de Brit.

'AlphaTauri is geen juniorteam maar zusterteam'

Volgens de teambaas zijn de verhoudingen tussen Red Bull en AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) veranderd. "AlphaTauri is nu een zusterteam, in plaats van een juniorteam."

"Sinds het team een nieuwe naam heeft, zijn ook de aspiraties toegenomen. In 2022 komen bovendien de nieuwe regels, waardoor alle teams gelijkwaardiger zullen zijn. Er is nu al veel synergie tussen Red Bull en AlphaTauri."

Als voorbeeld haalde Horner de gedeelde windtunnel van beide teams aan. "Vanuit financieel perspectief is dat een erg logische stap."