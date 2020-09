Max Verstappen genoot vrijdag van zijn eerste dag op Mugello. De coureur van Red Bull zat in de eerste twee trainingen kort achter Mercedes.

"We hadden een goede dag. We mogen tevreden zijn met hoe de auto het deed", zegt de coureur op Verstappen.nl.

In de eerste training noteerde Verstappen de tweede tijd achter Valtteri Bottas, 's middags reed de Limburger de derde tijd achter de twee wagens van Mercedes.

"We zitten niet ver van Mercedes af, dat is goed. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik ben over het algemeen tevreden met de balans van de auto", zei de nummer drie in de WK-stand.

Uitslag tweede training GP Toscane 1. Bottas (Mercedes) 1.16,989

2. Hamilton (Mercedes) 1.17,196

3. Verstappen (Red Bull) 1.17,235

4. Albon (Red Bull) 1.17,971

5. Ricciardo (Renault) 1.17,971

6. Ocon (Renault) 1.18,115

7. Pérez (Racing Point) 1.18,198

8. Gasly (AlphaTauri) 1.18,244

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 1.18,385

10. Leclerc (Ferrari) 1.18,400

Verstappen geniet op Mugello

Er werd nooit eerder een Formule 1-race op Mugello gehouden. Verstappen genoot van zijn eerste dag op het circuit in Toscane.

"Het is een erg gaaf circuit met al die snelle bochten. Om met een Formule 1-auto vol gas door Arrabbiata 1 en 2 te gaan, is ongelofelijk", aldus de enthousiaste Verstappen.

"Het is erg mooi om hier te rijden. Het is een erg vloeiend circuit, daar houd ik van. Er zijn geen langzame bochten, dat is fijn."

'Ik houd van uitdaging van hoge temperatuur'

Vanwege de hoge temperatuur en snelle bochten werd er vooraf veel bandenslijtage voorspeld op Mugello. "Maar het viel me nog mee", stelde Verstappen vast. "Ik had het erger verwacht."

Het belooft volgens Verstappen wel een zware race te worden. "Vandaag voelde ik me prima, maar op zondag zal het flink warm worden. Het zal niet eenvoudig worden om 59 ronden te rijden in die omstandigheden."

"Maar ik houd van een uitdaging en we mogen niet klagen: we trainen en werken hard om fit te zijn als we in de auto stappen."