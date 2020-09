Max Verstappen heeft vrijdagmiddag de derde tijd geklokt in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Toscane. Op Mugello zette Valtteri Bottas de snelste tijd neer, vlak voor teamgenoot Lewis Hamilton.

Verstappen was slechts 0,246 trager dan Bottas. De Red Bull-coureur had 's ochtends in de eerste training al de tweede tijd neergezet achter Bottas.

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, noteerde de vierde tijd. De Thai gaf wel bijna een seconde toe op Bottas.

Het is voor het eerst dat er een Formule 1-race op Mugello wordt gehouden. Doorgaans wordt het circuit in Toscane voornamelijk gebruikt voor motorraces.

Norris verlaat het wrak van zijn McLaren. (Foto: Pro Shots)

Crash Norris

De tweede training werd halverwege opgeschrikt door een crash van Lando Norris. De coureur van McLaren kwam in het grind terecht, verloor de controle over het stuur en belandde tegen de vangrail. De jonge Brit kon in het restant van de training niet meer in actie komen.

Er waren meerdere incidenten op Mugello, waar Ferrari zijn duizendste Grand Prix-deelname viert. Sebastian Vettel spinde in zijn voor de gelegenheid donkerrode bolide van het circuit. Op het einde kwam de auto van Vettel met een motorprobleem stil te staan op het circuit. De Duitser kwam niet verder dan de twaalfde tijd.

Racing Point-coureur Sergio Pérez tikte bij het uitgaan van de pitstraat Kimi Räikkönen in de rondte. Voor aanvang van het weekend werd bekend dat Pérez aan het eind van het seizoen zijn stoeltje moet afstaan aan Vettel.

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie op Mugello, de race gaat zondag om 15.10 uur van start.

Uitslag tweede training GP Toscane 1. Bottas (Mercedes) 1.16,989

2. Hamilton (Mercedes) 1.17,196

3. Verstappen (Red Bull) 1.17,235

4. Albon (Red Bull) 1.17,971

5. Ricciardo (Renault) 1.17,971

6. Ocon (Renault) 1.18,115

7. Pérez (Racing Point) 1.18,198

8. Gasly (AlphaTauri) 1.18,244

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 1.18,385

10. Leclerc (Ferrari) 1.18,400