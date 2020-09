Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Toscane de tweede tijd neergezet. De Nederlander hoefde alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor zich te dulden op het Circuit Mugello.

De 22-jarige Verstappen kwam op de zachte band tot een toptijd van 1.17,927. De Limburger van Red Bull Racing en Bottas (1.17,879) waren de enige coureurs die onder de minuut en achttien seconden doken als snelste rondetijd.

Charles Leclerc, die in Toscane ter ere van de duizendste race van Ferrari net als teamgenoot Sebastian Vettel in een speciale donkerrode livery rijdt, klokte de derde tijd: 1.18,186. Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton en Pierre Gasly completeerden de top vijf.

Verstappen wil in Toscane revanche nemen voor de door Gasly gewonnen Grand Prix van Italië van vorige week. Hij viel op Monza uit door een motorprobleem en raakte de tweede plek in de WK-stand kwijt aan Bottas.

Top tien eerste vrije training 1. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.17,879

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.17,927

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.18,186

4. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.18,409

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.18,676

6. Esteban Ocon (Renault) - 1.18,805

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri) - 1.18,839

8. Lando Norris (McLaren) - 1.18,981

9. Alexander Albon (Red Bull Racing) - 1.19,068

10. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.19,140

Eerste Formule 1-race ooit op Mugello

Het is voor het eerst dat er op Mugello een Formule 1-race wordt verreden. De trainingen zijn daardoor extra belangrijk voor de teams wat betreft het vergaren van data voor de kwalificatie (zaterdag) en de race (zondag).

De Grand Prix van Toscane is de negende race van het seizoen en pas de eerste waar publiek welkom is. Dit weekend worden er in totaal 3.500 toeschouwers toegelaten op Mugello.

Om 15.00 uur staat nog de tweede vrije training op het programma. Na de Grand Prix van Toscane hebben de coureurs een week vrij voordat het seizoen op 27 september in Rusland wordt hervat.