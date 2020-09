Pierre Gasly zit vrijdag, amper een week na zijn historische Grand Prix-zege op Monza, weer in zijn AlphaTauri voor de eerste vrije trainingen van de GP van Toscane. De Fransman merkt dat hij de afgelopen dagen amper tijd had om bij te komen.

"Ik kwam erachter dat er heel veel op je afkomt als je voor het eerst een Formule 1-race wint, wat betreft verzoekjes en verplichtingen. Het was best wel bizar en intens, moet ik zeggen", zei Gasly donderdag bij een persmoment in de aanloop naar de Grand Prix van Toscane volgens Motorsport.com.

De coureur van AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing, profiteerde zondag op Monza optimaal van de omstandigheden tijdens de race en kon zo de eerste overwinning in zijn Formule 1-carrière boeken. Hij voerde een zeer verrassend podium aan, met daarop ook Carlos Sainz (McLaren) en Lance Stroll (Racing Point).

Vorig seizoen eindigde Gasly al eens op het podium - hij werd tweede in de Grand Prix van Brazilië - maar dat was volgens de coureur niets vergeleken bij de nasleep van zijn historische overwinning op Monza deze week.

"Ik had niet eens tijd om even bij te komen en me te realiseren wat er precies is gebeurd. Maar goed, dit is iets dat één keer in je leven gebeurt en het hoort ook bij mijn werk. Komend weekend moet ik er weer gewoon staan. Tussen de bedrijven door heb ik goed kunnen trainen, dus ik ben er klaar voor", aldus Gasly.

De Grand Prix van Toscane is de negende race van dit Formule 1-seizoen en gaat vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. Op het circuit van Mugello werd nog nooit een race in de koningsklasse van de autosport gehouden.