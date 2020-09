Max Verstappen wil dit weekend bij de Grand Prix van Toscane revanche nemen voor zijn uitvalbeurt bij de GP van Italië. De Limburger viel zondag op Monza uit met motorproblemen en liep daardoor kostbare punten in het WK-klassement mis.

"Het kan dit weekend in ieder geval niet slechter gaan dan op Monza. Sterker nog, het kan alleen maar beter worden", zegt Verstappen donderdag op zijn digitale persconferentie in aanloop naar de GP van Toscane.

"Normaal gesproken zouden we terug moeten keren naar een fatsoenlijke positie, achter Mercedes. Maar dit is een nieuwe baan voor iedereen, dus we moeten eerst kijken hoe het qua set-up gaat. Al met al heb ik er wel vertrouwen in dat we hier een positief weekend kunnen hebben."

"Wat er verkeerd ging op Monza? Nou ja, je kunt beter vragen wat er wel goed ging", vervolgt Verstappen. "Om te beginnen hadden we de snelheid niet. We wisten vooraf al dat de kwalificatie moeilijk zou worden."

"Of er intern nog gesproken is over de uitvalbeurt? Ik hoef daar niet op te blijven hameren, dat weten ze zelf ook. Iedereen zit er bovenop om dingen beter te maken. Daar zijn we constant mee bezig."

Max Verstappen viel zondag bij de Grand Prix van Italië op Monza uit met motorproblemen. (Foto: Getty Images)

Verstappen reed al eens op Mugello

Verstappen reed een paar weken geleden met een GT-auto al op Mugello. "Dat was heel nuttig, ook omdat ik hier nog niet eerder heb geracet. Dan is een dag hiernaartoe gaan toch de beste manier om het circuit te leren kennen. Je kunt de baan ook wel in de simulator rijden hoor, maar dat heb ik niet gedaan. Dit werkt beter."

"De auto waarin ik reed was natuurlijk wel wat langzamer dan een Formule 1-auto, maar was het nog steeds de beste manier om dit circuit te ontdekken", vervolgt Verstappen. "Het is een snel rondje, dat weet ik al, dus het wordt leuk."

De GP van Toscane start vrijdag met de eerste vrije training. De race is zondag om 15.10 uur. Per dag zijn er zo'n drieduizend fans welkom op het circuit van Mugello, dat voor het eerst in de geschiedenis is opgenomen op de Formule 1-kalender.