Sebastian Vettel was naar eigen zeggen dicht bij zijn pensioen als Formule 1-coureur voordat Aston Martin hem benaderde. De 33-jarige Duitser tekende donderdag een contract voor minstens één seizoen bij de opvolger van Racing Point.

"Dichtbij", antwoordde Vettel donderdag op zijn persconferentie voor de Grand Prix van Toscane op de vraag hoe dicht hij bij zijn Formule 1-pensioen zat. "Maar bestaat er een maatstaf voor hoe dichtbij je kunt komen?"

"Ik was dichtbij als je ziet hoeveel gedachten er door mijn hoofd spookten. Ik moest mezelf op de eerste plaats zetten. Wat ik nu heb besloten, is het beste voor mij en ik kijk ernaar uit om dat te bewijzen."

Toch erkende de huidige Ferrari-coureur dat hij lang heeft moeten nadenken voordat hij zijn jawoord gaf aan Aston Martin. "Het was geen gemakkelijk telefoontje, want de afgelopen weken en maanden waren behoorlijk intens voor mij", aldus Vettel.

"Het was een andere en nieuwe situatie waarin ik me bevond en, zoals ik vanaf de eerste dag heb uitgesproken, ik voelde dat ik in de Formule 1 wilde blijven als er iets zou komen wat mij aansprak."

'Prestaties van Racing Point zijn erg bemoedigend'

Racing Point kwam wat dat betreft op het juiste moment, want het Britse team is dit seizoen een van de verrassingen in de Formule 1 met een vierde plaats in het constructeursklassement. Lance Stroll, de zoon van eigenaar en miljardair Lawrence Stroll, behaalde tijdens de GP van Italië van afgelopen weekend de eerste podiumplaats van Racing Point dit seizoen (derde).

"Het werd steeds duidelijker dat de prestaties van het team dit jaar erg bemoedigend zijn en misschien zelfs meer dan dat. Als ik zie waar de regelgeving naartoe gaat, dan denk ik dat het speelveld steeds gelijker zal worden", aldus Vettel.

"Ik denk dat het straks de eerste keer is dat het team in staat is om hetzelfde budget te hebben als andere teams. Ik ben enthousiast en wil alles doen om te helpen."

De GP van Toscane begint vrijdag met de eerste vrije training. De race op Circuit Mugello start zondag om 15.10 uur.