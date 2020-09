Sergio Pérez is niet blij met de manier waarop zijn breuk met Racing Point tot stand is gekomen. De dertigjarige Mexicaan maakte woensdag bekend dat hij het Britse team na dit seizoen gaat verlaten. Een dag later werd Sebastian Vettel gepresenteerd als zijn vervanger.

Pérez ontving pas woensdag een telefoontje van eigenaar Lawrence Stroll dat hij na zeven seizoenen mag vertrekken bij Racing Point. "Hij zei me dat het team een andere richting wil opgaan. Niemand heeft me eerder iets verteld", aldus Pérez donderdag tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de GP van Toscane. "Maar ik had al een beetje door dat dit er aan zat te komen."

Daags na het aangekondigde vertrek van Pérez maakte Racing Point, dat volgend seizoen verdergaat als Aston Martin, de komst van Vettel wereldkundig. De 33-jarige Duitser komt na dit jaar over van Ferrari en tekent een contract voor minstens één jaar.

"Het is prima zo. Alles heeft een begin en een einde", vervolgde Pérez, die nog over een doorlopend contract tot 2022 beschikte. Toch had hij liever gewild dat hij eerder duidelijkheid van de teamleiding had gekregen over zijn toekomst bij het team.

"Ik begrijp het wel, het zijn onderhandelingen die gaande waren. Ze hebben waarschijnlijk langer geduurd dan ik dacht. Maar waarschijnlijk had een beetje meer duidelijkheid over mijn toekomst geholpen. Dan zou ik eerder op zoek zijn gegaan naar een plan B. Ik had dit niet verwacht. Het kwam hard aan."

Sergio Pérez moet na dit seizoen vertrekken bij Racing Point. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijkste doel is om in Formule 1 te blijven'

Ondanks dat bijna alle stoeltjes in de Formule 1 volgend jaar al bezet zijn, denkt Pérez dat hij ook volgend jaar in de koningsklasse van de autosport rijdt. "Ik denk dat alles op dit moment een optie is. Mijn belangrijkste doel is om in de Formule 1 te blijven. Ik ben jong en hongerig."

"Ik verwacht niet snel een beslissing te nemen. Ik zal de tijd nemen die ik nodig heb. Als ik niks aantrekkelijks vind in de Formule 1, kan ik ook aan andere series en klassen denken. We zullen zien."

De GP van Toscane begint vrijdag met de eerste vrije training. De race is zondag en start om 15.10 uur.