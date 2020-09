Sebastian Vettel rijdt na dit seizoen voor Aston Martin, de opvolger van Racing Point. De viervoudig wereldkampioen komt over van Ferrari en tekent een contract voor minstens een jaar bij het Britse team.

Bij Aston Martin is Vettel volgend jaar de opvolger van Sergio Pérez, die woensdag aankondigde na zeven seizoenen te vertrekken bij het voormalige Force India. De doorlopende verbintenis van de Mexicaan tot medio 2022 werd afgekocht.

"Ik ben extreem trots dat ik volgend seizoen voor Aston Martin rij", zegt Vettel in een verklaring op de site van de renstal. "Dit wordt een nieuwe ervaring voor mij bij een legendarisch bedrijf. Ik ben onder de indruk van de resultaten van dit team van dit jaar en ik denk dat de toekomst er alleen maar mooier uitziet."

Vettel maakte al in april bekend na dit seizoen te zullen vertrekken bij Ferrari. De Duitser, die in 2015 neerstreek in Maranello, kreeg van de leiding van de Italiaanse renstal te horen dat er geen plaats voor hem was achter kopman Charles Leclerc. Niet veel later werd Carlos Sainz gepresenteerd als vervanger van Vettel.

De 33-jarige Vettel werd sinds zijn aangekondigde vertrek bij Ferrari gelinkt aan Renault en Red Bull Racing. Maar Renault verleidde Fernando Alonso tot een terugkeer in de Formule 1 en Red Bull zag een hereniging met de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 niet zitten.

Sebastian Vettel beleeft een rampseizoen bij Ferrari. (Foto: Pro Shots)

Vettel beleeft rampseizoen met Ferrari

Daarop bleef het Aston Martin van miljardair Lawrence Stroll als een van de weinige teams over. Vettel wordt bij de renstal teamgenoot van Lance Stroll, de zoon van de eigenaar die afgelopen zondag knap derde werd in de Grand Prix van Italië.

"Sebastian is een van de beste coureurs ter wereld. Ik kan geen betere rijder bedenken die ons kan helpen in het nieuwe tijdperk en die het team naar een hoger niveau kan tillen", aldus teambaas Otmar Szafnauer.

Momenteel beleeft Vettel een rampseizoen met Ferrari. De Duitser viel al twee keer uit en staat na acht races op een dertiende plaats in het WK-klassement. Zijn beste prestatie is een zesde plek bij de Grand Prix van Hongarije in juli.

Racing Point is juist een van de verrassingen in de Formule 1. De Britse renstal bezet de vierde plaats in het klassement voor constructeurs. De prestaties van het team liggen wel onder een vergrootglas. De Formule 1 bestrafte Racing Point in augustus voor het kopiëren van onderdelen van Mercedes.