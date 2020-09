De Ferrari's kleuren komend weekend bij de Grand Prix van Toscane bordeauxrood ter ere van de duizendste race in de Formule 1. Dat maakt het Italiaanse team woensdag bekend.

De bordeauxrode tint is een verwijzing naar de Ferrari-auto's die in 1950 in die kleur debuteerden in de Formule 1. Ook worden de nummers op de auto's in retrostijl aangebracht en prijkt er een logo met de tekst "1000 GP" op de motorkap. Bovendien dragen coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel speciale racepakken.

"De duizendste Grand Prix van Ferrari is een zeer belangrijke mijlpaal, daarom moest deze op een speciale manier worden gevierd", aldus Piero Ferrari, vicevoorzitter van Ferrari.

Van alle Formule 1-teams is Ferrari het langst actief en het succesvolst in de koningsklasse van de autosport. Sinds 1958 won de Italiaanse renstal 238 races en zestien keer het constructeurskampioenschap. In totaal leverde Ferrari negen wereldkampioenen af, onder wie Michael Schumacher, Niki Lauda en Alberto Ascari.

Momenteel verkeert Ferrari in zwaar weer. De formatie won nog geen enkele van de acht verreden races en staat op een teleurstellende zesde plaats in het constructeursklassement, ver achter Mercedes en Red Bull Racing. Het absolute dieptepunt waren de uitvalbeurten van Leclerc en Vettel afgelopen weekend bij de thuisrace op Monza.