Sergio Pérez vertrekt na dit seizoen bij Racing Point. De dertigjarige Mexicaanse coureur heeft er dan zeven jaar opzitten bij het Britse team, dat voorheen door het leven ging als Force India.

"Alles in het leven heeft een begin en een einde en na zeven jaar stopt mijn tijd hier. Het is wat pijnlijk omdat ik het team heb geholpen in zeer moeilijke tijden en de baan van enkele teamgenoten heb gered", schrijft Pérez op Twitter, wat suggereert dat het geen vrijwillige beslissing was.

"Ik heb nog geen toekomstplannen. Mijn intentie is om te blijven racen, maar het hangt ervan af of ik een project kan vinden waarvoor ik me 100 procent kan motiveren. Ik hoop dat ik snel met goed nieuws kan komen, maar nu wil ik vooral genieten van de komende races."

Pérez, die opvallend genoeg vorig jaar nog zijn contract bij Racing Point met drie jaar verlengde tot eind 2022, werd de afgelopen weken al wel in verband gebracht met een stoeltje bij Haas en Alfa Romeo, dat waarschijnlijk afscheid neemt van een van hun coureurs.

Racing Point ontkende komst van Vettel

Racing Point, dat volgend jaar verdergaat als Aston Martin, meldt niets over de opvolging van Pérez. Teambaas Otmar Szafnauer zei eerder op woensdag dat er geen wijzigingen gaan plaatsvinden qua rijdersduo en ontkende - voor wat het waard is - de komst van Sebastian Vettel, die Ferrari gaat verlaten.

Pérez debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij Sauber en stond vervolgens ook onder contract bij McLaren (2013), Force India (2014-2018) en Racing Point. Hij reed tot dusver 186 Grands Prix, waarin hij 615 punten pakte en acht podiumplaatsen veroverde. Hij won nooit, maar werd wel twee keer tweede.

De Noord-Amerikaan miste dit seizoen de twee races op Silverstone - hij werd daar vervangen door Nico Hülkenberg - omdat hij positief was getest op het coronavirus. Hij staat halverwege op de elfde plaats in de WK-stand met 34 punten, 23 punten minder dan nummer vier Lance Stroll.