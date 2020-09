Sebastian Vettel hoeft niet meer te rekenen op een stoeltje bij Racing Point. Volgens teambaas Otmar Szafnauer is de viervoudig wereldkampioen zelfs nooit in beeld geweest.

"Onze coureurs voor 2022 staan al vast. Dat hebben we twee jaar geleden al bekendgemaakt", zegt Szafnauer woensdag in een interview met Auto, Motor und Sport.

Zowel Lance Stroll als Sergio Pérez heeft nog een doorlopend contract bij de renstal, die volgend jaar verdergaat onder de naam Aston Martin. Er werd enige tijd gespeculeerd dat Pérez zou moeten plaatsmaken voor Vettel. De Duitser moet eind dit jaar weg bij Ferrari.

"Hij is nooit bij ons in beeld geweest", stelt Szafnauer.

Vettel werd tussen 2010 en 2013 viermaal wereldkampioen, maar staat nu slechts dertiende in de WK-stand. (Foto: Pro Shots)

Szafnauer kondigt grote update aan

Racing Point beleeft een uitstekend jaar in de Formule 1. Stroll staat achter de top drie (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen) vierde in de WK-stand. Pérez miste twee Grands Prix omdat hij besmet was met het coronavirus en staat elfde.

Het Britse team werd smalend 'de roze Mercedessen' genoemd, omdat enkele onderdelen werden overgenomen van de kampioensauto van vorig jaar van het Duitse team. Een protest van Renault daarover resulteerde slechts in een kleine straf van de FIA.

Szafnauer kondigde aan dat Racing Point komend weekend bij de Grand Prix van Toscane een grote update aan de auto's doorvoert. "We kiezen ervoor om af en toe een grote update te doen, in plaats van meerdere kleinere, zoals bijvoorbeeld McLaren doet."

"Om de auto steeds te verbeteren, heb je een heel productieteam nodig. Wij hebben tweehonderd à driehonderd werknemers minder dan McLaren, daarom doen we het anders. Na Haas zijn we nog altijd het kleinste team in de Formule 1."