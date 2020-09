Max Verstappen is erg benieuwd hoe het komende raceweekend op het circuit van Mugello zal verlopen. De Red Bull Racing-coureur vindt het wel mooi dat teams zich relatief onvoorbereid in Toscane melden.

Mugello werd eerder dit seizoen voor het eerst in de historie opgenomen in de Formule 1-kalender. Het betekent dat de teams over weinig data beschikken van de baan, die wel al jaren een halte in de MotoGP is.

"Ik heb er laatst een keer gereden en het is een geweldig en uniek circuit, dat niet echt te vergelijken is met de andere banen op de kalender. Het is een heel snel circuit waar inhalen lastig is, maar het wordt leuk", blikt Verstappen vooruit.

"De banden zullen het er weer zwaar krijgen, vooral vanwege de snelle bochten en de hoge temperaturen. Het wordt een uitdaging om te zien hoe we het zullen doen zonder voorbereiding en data."

Verstappen spreekt van "een mooie test" voor Red Bull. "De engineers hebben al veel simulatorwerk gedaan en we hebben er op de best mogelijke manier naartoe gewerkt, maar er moet op het circuit nog veel afgesteld worden. Dat maakt de vrijdag extra interessant."

De Grand Prix van Toscane is de eerste sinds de bizarre race van zondag op Monza, waar het podium zeer verrassend werd gevormd door winnaar Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll. De eerste vrije training is vrijdag om 11.00 uur.