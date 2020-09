Met Mugello doet de Formule 1 dit weekend een circuit aan waar nooit eerder is geracet in de koningsklasse van de autosport. Auto-coureur Tom Coronel heeft wel ervaring met de baan en beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Toscane.

Mugello is voornamelijk een motorcircuit, maar jij bent waarschijnlijk een van de weinige Nederlandse autocoureurs die er wel eens geracet heeft?

Tom Coronel: "Jazeker! Ik heb er zelfs gewonnen, in 1994 in de Europese Opel Lotus-klasse. Toen stond ik daar op het podium met zo'n grote krans om mijn nek."

"Toch was mijn teambaas Frits van Amersfoort niet zo blij met me. Want in dat weekend waren we ook gecrasht met de huurauto, een Lancia Ypsilon. Ik wilde mijn teamgenoot Kurt Mollekens sliptraining geven, maar dat wagentje sloeg over de kop. Voormalig Formule 1-coureur Huub Rothengatter was erbij en maakte foto's van onze auto die op zijn kop lag. Die kwamen bij Van Amersfoort terecht en die vond het niet zo grappig, haha."

Plattegrond van Autodromo Internazionale del Mugello. (Beeld: Mugello)

Prachtige anekdote, inderdaad. Hoe is het circuit van Mugello zelf?

"Toen bekend werd dat Mugello op de kalender zou worden gezet, gingen bij mij de duimpjes meteen omhoog. Het circuit is prachtig gelegen, met een lang recht stuk in het dal en de bochtige delen op twee heuvels daarnaast."

"Die bochten zijn allemaal heuvelop of heuvelaf, dat maakt het circuit heel bijzonder. De banden gaan het hier serieus zwaar te verduren krijgen."

Is het voor teams te doen om een nieuw circuit in één weekend goed te leren kennen?

"Nee. De helft van de coureurs heeft hier nog nooit gereden en de engineers hebben helemaal geen data. Die paar trainingen zijn dan te kort. Elk team moet de juiste balans vinden tussen zo veel mogelijk data verzamelen en niet te veel banden gebruiken."

"Ik verwacht echt wel chaos. Coureurs gaan fouten maken en de teams zullen verschillende strategieën kiezen. Dit kan echt een spectaculaire race worden."

Auto-coureur en Formule 1-analist Tom Coronel. (Foto: Pro Shots)

Is dit een circuit dat Max Verstappen goed ligt of verwacht je toch weer een zege van Mercedes?

"We wisten van Monza dat Red Bull daar niet goed voor de dag zou komen en dat is helaas ook wel gebleken. Ik verwacht dat we in Mugello weer de gebruikelijke volgorde gaan zien. Dus Mercedes vooraan en Verstappen op de derde plek."

"Je moet reëel zijn, dat is het maximale wat erin zit voor Verstappen. Dit circuit ligt Red Bull wel goed. Veel mediumsnelheidbochten, daar is de auto over het algemeen goed in."

Starttijden GP Toscane Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Met de race in Mugello is het seizoen halverwege. Je staat bekend als een groot aanhanger van Verstappen. Is de WK-strijd al beslist of kan hij het Lewis Hamilton nog moeilijk maken?

"Ik word niet betaald door Verstappen, hoor. En we sturen elkaar ook geen kerstkaarten. Ik vind hem wel extreem getalenteerd. Hij doet gewoon dingen op het circuit die ik nooit eerder heb gezien. En ik ben al 31 jaar autocoureur, dus dat zegt wel wat."

"Maar je moet reëel zijn. Red Bull kan zich normaal tijdens een seizoen flink verbeteren, maar dit seizoen is daar te kort voor. Over drie maanden wordt de laatste race al gereden, deze voorsprong gaat Hamilton niet meer weggeven."