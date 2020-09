Pierre Gasly zou toehappen als Red Bull Racing hem vraagt om terug te keren. De Franse coureur van AlphaTauri is bezig aan een sterk seizoen en stuntte zondag met een zege in de Grand Prix van Italië.

Gasly reed in 2019 voor Red Bull, maar werd vanwege zwakke prestaties halverwege het seizoen al vervangen door Alexander Albon en teruggestuurd naar het satellietteam van de Oostenrijkse renstal Toro Rosso, de voorganger van AlphaTauri.

“Ik ben er denk ik wel klaar voor om terug te keren bij Red Bull, maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Het enige wat ik gedaan heb sinds ze me naar Toro Rosso gestuurd hebben, is focussen op mezelf en laten zien wat ik kan", aldus Gasly tegen Motorsport.com.

"Als ik het juiste gereedschap heb, dan weet ik dat ik tot veel in staat ben. Over het algemeen zijn we dit seizoen vrij sterk geweest. We hebben echt goede kwalificaties gehad en een paar prima races. We zullen zien wat er de komende tijd gaat gebeuren."

Tost: 'Heb goede hoop dat Gasly blijft'

Teambaas Franz Tost van AlphaTauri realiseert zich dat Gasly dankzij zijn eerste overwinning in de Formule 1 nog nadrukkelijker in verband wordt gebracht met Red Bull, ook omdat Albon het lastig heeft als teamgenoot van Max Verstappen.

"Als Pierre vertrekt is dat alleen maar een compliment voor ons team, want dat betekent dat we het goed hebben gedaan. Maar ik heb op dit moment goede hoop dat hij blijft", vertelde Tost, die naast Gasly beschikt over Daniil Kvyat.

Red Bull gaf vorige week in de persoon van teambaas Christian Horner te kennen dat zij er niet aan denken om Albon in te ruilen voor Gasly. "We zijn blij met de manier waarop we nu bezig zijn. De auto van AlphaTauri is ook wat makkelijker te besturen dan die van ons".

Gasly kan niet lang nagenieten van zijn zege want komend weekend staat alweer de volgende Grand Prix op het programma. De Formule 1 organiseert dan voor het eerst in de geschiedenis een race op Mugello.