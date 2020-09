Pierre Gasly won zondag zeer verrassend de Grand Prix van Italië. Na afloop van het spektakelstuk op Monza waren coureurs, teambazen en commentatoren het unaniem eens dat de Fransman zijn eerste zege zeer werd gegund. Hoe kwam hij aan die gunfactor?

Augustus 2019 was een rampmaand voor Gasly. Op de 14e kreeg hij van Helmut Marko te horen dat hij werd teruggezet naar Toro Rosso. Op de 31e verongelukte Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps. Dat weekend kwam Gasly voor het eerst weer in actie voor het 'B-team' van Red Bull.

Kijkers van de Netflix-serie Drive to Survive hebben kunnen zien hoe het Gasly verging bij Red Bull. De 24-jarige Fransman heeft net als de meeste coureurs een lange weg afgelegd naar de top. Dat zijn droom om eindelijk bij een topteam te rijden zo uiteen spatte, werd pijnlijk maar goed in beeld gebracht.

Toch was de Normandiër positief, voorafgaand aan die terugkeer bij Toro Rosso. "Ik ben een competitief persoon en wil zo snel mogelijk mijn vorm weer terugvinden", liet hij dat weekend op Spa optekenen.

Toro Rosso was een warm nest voor Gasly

En Gasly vond zijn vorm terug. Toro Rosso was dan ook een warm nest voor de Fransman. In 2017 maakte hij in de tweede seizoenshelft zijn debuut met het Italiaanse zusterteam van Red Bull, en ook in 2018 zat hij succesvol achter het stuur van een auto uit Faenza. Dat deed hij toen goed genoeg om een kans te verdienen bij het hoofdteam.

De in Rouen geboren coureur kwam echter niet uit de verf naast Max Verstappen. Zijn grote kans bij een topteam werd al na twaalf races afgekapt. Niet dat daar destijds veel verontwaardiging over was. Er was consensus van begrip onder de Formule 1-volgers dat Gasly niet snel genoeg was voor Red Bull. Een situatie waarin Alexander Albon nu ook lijkt te belanden.

Er zat veel in zijn vreugdebrul na de tweede plaats in Brazilië

Terug bij Toro Rosso kwam Gasly meteen weer op tempo, met als hoogtepunt de tweede plaats in de chaotische Grand Prix van Brazilië, toen hij als tweede achter Verstappen over de streep kwam.

De langdurige vreugdebrul die Gasly daarna over de boordradio gaf, ging door merg en been. En het was gezien zijn bizarre jaar volledig te begrijpen.

Maar er zat waarschijnlijk meer in die schreeuw dan de ellende uit 2019. Gasly's weg naar de Formule 1 ging ook niet zonder slag of stoot. In 2016 werd hij GP2-kampioen na een fraaie strijd met teamgenoot Antonio Giovinazzi. Een stoeltje bij Toro Rosso was toen al een logische stap geweest, maar Marko was blijkbaar niet overtuigd genoeg en parkeerde de jonge Fransman in het Japanse Super Formula-kampioenschap.

Uiteindelijk kreeg hij later in 2017 alsnog de kans, toen Gasly's huidige teamgenoot Daniil Kvyat plaats moest maken. Kvyat werd daarbij uit het Red Bull-coureursprogramma gewipt, terwijl de Rus nu weer terug is. Het gegoochel van Marko met zijn coureurs kent soms geen grenzen.

Gasly mocht blij zijn dat hij nog eens kans kreeg bij Toro Rosso

Gasly mocht daarom blij zijn dat hij vorig jaar nog een kans kreeg bij Toro Rosso, dat sinds dit jaar AlphaTauri heet. In de wit-blauwe auto laat het Franse talent, beschadigd of niet, zien dat hij nog een kans aan de top verdient.

Gasly heeft geen kind aan Kvyat en was in België vorige week al onderweg naar een topresultaat. Op Spa gooide een ongelukkige safetycar roet in het eten, maar in Italië viel het geluk net de goede kant op. Met een foutloze rit naar zijn eerste zege toonde de Fransman vervolgens aan dat een coureur niet moet worden afgerekend op één mislukte kans.