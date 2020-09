Charles Leclerc verwacht dat hij deze week de naweeën gaat voelen van zijn zware crash van zondag tijdens de Grand Prix van Italië. De Monegaskische coureur van Ferrari belandde daarbij hard in de bandenstapel.

Leclerc schoot halverwege de knotsgekke race, die door Pierre Gasly van AlphaTauri werd gewonnen, van de baan in de laatste bocht op het Autodromo Nazionale Monza. Hij stapte ongedeerd uit zijn auto, maar door de impact van de klapper werd wel code rood gegeven.

"Fysiek ben ik wel oké, maar het zal de komende dagen hier en daar nog wel pijn gaan doen", zei Leclerc. De coureur moest volgens het protocol wel een medische check ondergaan, maar daaruit bleek dat hij geen verwondingen had.

"Het was gewoon mijn eigen fout. Ik had mijn handen vol aan de harde banden, ik probeerde aan te vallen en toen gleed de auto onder mij vandaan. De wagen was erg lastig onder controle te houden, maar dat mag geen excuus zijn."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de zware crash van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië te bekijken.

Vettel: 'Maar goed dat er geen fans welkom waren'

Ferrari kende sowieso een dramatisch weekend op het thuiscircuit, want ook Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel haalde de finish niet. Hij viel al in de openingsfase van de race uit vanwege remproblemen.

"Het is jammer dat dit mijn laatste race voor Ferrari op Monza was, maar in die zin was het ook maar goed dat er geen fans aanwezig mochten zijn", aldus Vettel, die bij Ferrari een aflopend contract heeft en zal worden vervangen door Carlos Sainz.

We hebben het momenteel heel lastig, maar we zitten nou eenmaal in deze positie en moeten er alles aan doen om het seizoen nog zo waardig mogelijk te eindigen. We proberen met opgeheven hoofd verder te gaan."

Ferrari kan niet lang treuren, want komend weekend wordt voor het eerst in de Formule 1-geschiedenis geracet in Mugello. De Grand Prix van Toscane wordt bovendien de duizendste Grand Prix voor de Italiaanse renstal, die het circuit als testbaan gebruikt.