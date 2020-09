Hoewel de Grand Prix van Italië voor de topteams in de Formule 1 niet zo verliep als verwacht en gehoopt, konden zelfs de teambazen van Mercedes en Red Bull Racing genieten van de knotsgekke race op Monza.

In een race waarin onder anderen Max Verstappen uitviel en Lewis Hamilton een tijdstraf kreeg, was de overwinning zeer verrassend voor Pierre Gasly. Met Carlos Sainz en Lance Stroll stonden er nóg twee ongebruikelijke namen op het podium.

"We hebben hier de overwinning uit handen gegeven, maar de Formule 1 heeft gewonnen", wist Mercedes-teambaas Toto Wolff de race in Italië in perspectief te plaatsen.

"Het was echt genieten vandaag en het was fantastisch en verfrissend om de jonge coureurs om de overwinning te zien strijden. Felicitaties aan Gasly en zijn team AlphaTauri, ze hebben het verdiend."

'Niki Lauda zou zijn pet hebben afgenomen'

Het verbaasde Wolff, die Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas als respectievelijk zevende en vijfde zag eindigen, niet helemaal dat de nieuwe generatie zich zondag van voren liet zien.

"AlphaTauri was al heel snel in de kwalificatie en dat gold ook voor de geweldige coureurs Sainz en Stroll. Niki Lauda (de Formule 1-legende die nauw betrokken was bij Mercedes en vorig jaar overleed, red.) zou zijn pet hebben afgenomen."

Net als Mercedes beleefde Red Bull Racing een teleurstellende race op Monza: Verstappen viel uit met een motorprobleem en teamgenoot Alexander Albon werd slechts vijftiende.

Teambaas Christian Horner baalt daarvan, maar had net als Wolff complimenten voor met name Gasly. "Ik wil iedereen bij AlphaTauri feliciteren. Ze hebben echt iets groots gepresteerd door hier te winnen", aldus de Brit.

De volgende Grand Prix is komende zondag, wanneer op het circuit van Mugello in Toscane wordt geracet.