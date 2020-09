Lewis Hamilton is opgelucht dat zijn fout in de Grand Prix van Italië geen grote gevolgen voor hem had. De Mercedes-coureur eindigde zondag weliswaar slechts als zevende op Monza, maar door de uitvalbeurt van Max Verstappen bleef de schade beperkt.

De 35-jarige Hamilton reed tijdens een safetycarsituatie de pitstraat in, die op dat moment gesloten was. De Brit kreeg daarvoor een stop-and-gopenalty van tien seconden en besloot direct na de herstart van de race - er was in de 27e ronde een rode vlag na een crash van Charles Leclerc - zijn straf in te lossen.

Daardoor zakte Hamilton van de eerste naar de laatste plek in het veld en was hij veroordeeld tot een inhaalrace. De regerend wereldkampioen, die dit seizoen al vijf overwinningen boekte, eindigde uiteindelijk als zevende op Monza.

"Ik neem de schuld op me voor de straf", zei Hamilton na de race. "Ik zag de borden niet, maar ik ben alsnog als zevende geëindigd en reed ook nog de snelste ronde. Dat had ik absoluut niet verwacht, dus ik neem hier zeker genoegen mee. En Verstappen bleef buiten de punten, dus daar ben ik wel dankbaar voor."

'Fantastisch om ontwikkeling Gasly te zien'

De Nederlander van Red Bull Racing, die door een motorprobleem uitviel op Monza, zag klassementsleider Hamilton verder uit het zicht raken en verloor de tweede plek in de WK-stand aan Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.

Door de fout van Hamilton was het Pierre Gasly die zeer verrassend de Grand Prix op zijn naam schreef, voor Carlos Sainz (tweede) en Lance Stroll (derde). Het was de eerste keer sinds 2012 dat Mercedes, Red Bull en Ferrari op het podium ontbraken.

"Ik moet Pierre feliciteren, want dit is een geweldig resultaat voor hem", aldus Hamilton. "Ook ik heb gezien dat hij vorig jaar door een topteam (Red Bull, red.) werd geloosd, maar nu verslaat hij datzelfde topteam. Het is fantastisch om hem te zien ontwikkelen."