Carlos Sainz houdt gemengde gevoelens over aan zijn tweede plek in de Grand Prix van Italië. De McLaren-coureur moest zondag op het circuit van Monza alleen de al even verrassende Pierre Gasly net voor zich dulden.

"Ik ben half teleurgesteld met de tweede plaats", liet Sainz, die zijn beste resultaat in zijn carrière behaalde, na afloop van de knotsgekke race weten. "We konden niet geloven dat we meestreden om de overwinning."

De Spanjaard kwam op de vierde plaats terecht na een stevige crash van Charles Leclerc en een stop-and-gopenalty van Lewis Hamilton. Leclerc reed in de 27e ronde hard de banden in, waardoor de race lange tijd stillag door reparatiewerkzaamheden.

Ondertussen kreeg Hamilton ook nog een stop-and-gopenalty van tien seconden omdat hij de pitstraat in was gereden, terwijl die gesloten was. Vervolgens passeerde Sainz ook Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi, waardoor hij zich opwerkte naar de tweede plek.

"Ik denk dat ik in een normale race tweede zou zijn geworden achter Lewis", aldus Sainz, die vorig jaar in Brazilië voor het eerst op het podium (derde) stond. "Ik had al het gevoel dat ik domineerde in het middenveld. We moeten trots zijn op de snelheid van de auto."

Lance Stroll stond voor het eerst sinds 2017 weer eens op een Formule 1-podium. (Foto: Pro Shots)

Stroll: 'Had een hoop wielspin bij de herstart'

Ook Lance Stroll stond voor de tweede keer op een Formule 1-podium. De Racing Point-coureur kwam op drie seconden van Gasly als derde over de finish. In 2017 behaalde hij in Azerbeidzjan voor het eerst een podiumplek (derde).

"Het is een aantal jaren geleden dat ik op het podium stond, maar ik ben zo blij voor Pierre. Hij reed zo consistent", zei Stroll, die voor de crash van Leclerc op de tweede plaats lag. De Canadees kende echter een slechte herstart en viel terug naar de vijfde plek, waarna hij in het vervolg Räikkönen en Giovinazzi nog inhaalde.

"Het was in mijn voordeel om als tweede te starten, maar ik had een hoop wielspin bij de herstart", verklaarde Stroll. "Het is bizar om halverwege een race weer van start te gaan."