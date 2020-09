Max Verstappen is niet te spreken over zijn uitvalbeurt bij de Grand Prix van Italië. De coureur van Red Bull Racing moest 23 rondes voor het einde de strijd staken door motorproblemen.

"Dit is belachelijk, echt een aanfluiting. Ik had een waardeloze start en ik had meteen wielspin", foeterde Verstappen na afloop van de race voor de camera van Ziggo Sport.

"Daarna moest ik meteen van het gas af, want ik zat in het midden en ik zag ze komen, dus ik dacht: ik rem maar voordat we alle drie schade hebben."

Verstappen vertrok zondag als vijfde, maar verloor bij de start direct twee plaatsen. "Daarna zat ik al vroeg in een DRS-trein en daar kom je niet voorbij. Er was niet veel wat ik daaraan kon doen."

'Blij dat dit weekend voorbij is'

Verstappen zakte na de start door een ongelukkige pitstopstrategie verder terug naar plaats elf. Na de harde crash van Charles Leclerc en een slechte herstart reed Verstappen veertiende. Twee rondes later viel hij uit.

"Vanaf de start had ik meteen problemen met de motor", vervolgde de Limburger. "Daar ben ik uiteindelijk ook door uitgevallen. Ik weet nog niet precies wat het is, maar het is wel iets met de motor."

Red Bull Racing zal de problemen met de auto van Verstappen snel moeten oplossen, want over een week staat de Grand Prix van Toscane op het programma. "Volgende week is natuurlijk een heel ander circuit. Ik ben blij dat deze race voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote."

Verstappen kon wel genieten van de verrassende overwinning van Pierre Gasly in Monza. "Voor AlphaTauri ben ik wel heel blij. Blijkbaar was de Red Bull-auto van vorig jaar toch niet zo heel slecht."