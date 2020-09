Pierre Gasly kan amper geloven dat hij er zondag in is geslaagd om de Grand Prix van Italië op zijn naam te schrijven. De coureur van AlphaTauri boekte op Monza na een knotsgekke race de eerste zege in zijn Formule 1-loopbaan.

"Dit is eerlijk gezegd echt ongelooflijk. Het was zo'n bizarre race. Het was al geweldig dat ik vorig jaar mijn eerste podium pakte, dus dit kan ik nog niet helemaal geloven", zei een euforische Gasly in een eerste reactie na de race.

De Fransman reed de hele race al in de voorhoede en profiteerde in de 27e ronde van een crash van Charles Leclerc, die een rode vlag tot gevolg had. Na de herstart besloot leider Lewis Hamilton zijn stop-and-gopenalty van tien seconden in te lossen, waarop Gasly plots aan kop reed.

Hoewel McLaren-coureur Carlos Sainz het hem in de slotfase nog moeilijk maakte, hield Gasly knap stand en kwam hij als eerste over de finish. Hij is de eerste Fransman sinds Olivier Panis in 1996 (Grand Prix van Monaco) die een Formule 1-race wint.

"Het was al veel te lang geleden dat er een Franse winnaar was, dus dat wilde ik graag veranderen. Dit is echt een geweldige dag, dit had ik nooit verwacht. Ik ben zó blij!"

Het historische podium op Monza, met Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll. (Foto: Pro Shots)

'In de afgelopen achttien maanden ik heb zoveel meegemaakt'

Het hoogtepunt uit de carrière van de 24-jarige Gasly komt iets meer dan een jaar nadat hij zijn stoeltje bij Red Bull Racing verloor aan Alexander Albon. Hij nam eind 2019 al revanche door tweede te worden in de Grand Prix van Brazilië.

"In de afgelopen achttien maanden heb ik zoveel meegemaakt, daarom kan ik dit nog amper beseffen", aldus Gasly. "Ik heb hier geen woorden voor. Dit team heeft zoveel voor me gedaan. Eerst de kans om in de Formule 1 te rijden, daarna mijn eerste podiumplek en nu mijn eerste overwinning."

Gasly vormde op Monza een zeer verrassend podium met Sainz op de tweede plek en Racing Point-coureur Lance Stroll als nummer drie. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er geen coureur van Mercedes, Ferrari of Red Bull Racing op het podium staat.

Max Verstappen viel na de herstart uit met een motorprobleem. Mercedes-coureur Valtteri Bottas eindigde als vijfde en zijn teamgenoot en klassementsleider Hamilton moest met de zevende plek genoegen nemen.