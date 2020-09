Racing Point heeft zondag het beroep tegen de straf van autosportbond FIA ingetrokken. Het Britse team kreeg een sanctie opgelegd voor het kopiëren van onderdelen van Mercedes.

Racing Point heeft volgens de FIA de remkoeling van de Mercedes van vorig jaar illegaal gekopieerd. De motor en versnellingsbak mogen bijvoorbeeld wel worden overgenomen, maar de remkoeling niet.

De FIA gaf Racing Point begin augustus een boete van 400.000 euro en de renstal van Lawrence Stroll moest ook vijftien WK-punten inleveren. Racing Point was het daar niet mee eens en ging in beroep, maar heeft dat nu toch ingetrokken.

"We zijn blij dat de FIA veel duidelijkheid heeft gegeven omtrent de regels, want daar schortte het volgens ons ook aan. Nu meer partijen tevreden zijn met de regelgeving, hebben wij besloten ons hoger beroep in te trekken, omdat dat ook in het belang is van de sport in het algemeen", zo laat Racing Point zondag weten in een verklaring.

Racing Point mag in het restant van dit seizoen wel met de huidige auto en remkoeling blijven rijden, omdat het volgens de FIA om een inbreuk op de sportieve regels en niet de technische regels gaat.

Aanvankelijk zouden een aantal concurrenten van Racing Point in beroep gaan tegen de - in hun ogen te lage - straf, maar ook dat komt er niet van. In navolging van Renault besloot ook Ferrari zondag het beroep in te trekken.