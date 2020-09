Renault rijdt vanaf volgend jaar met een andere naam en in een andere kleurstelling in de Formule 1. Het team van Cyril Abiteboul gaat Alpine heten en verschijnt niet langer met gele, maar blauwe auto's op het circuit.

De naamswijziging is een gevolg van een herstructurering binnen Renault, waarbij Abiteboul de leiding krijgt over het automerk Alpine, dat al een geschiedenis heeft in het langeafstandsracen en rallyrijden.

Met de verandering wil Renault een Fransere uitstraling krijgen in de Formule 1. De auto wordt overwegend blauw en krijgt rode en witte accenten. Renault blijft de motorleverancier.

"Dit komt op een sleutelmoment in het traject van het team én de Formule 1. De nieuwe regelgeving en de invoering van het budgetplafond gaan het voor Alpine mogelijk maken om mee te strijden om de overwinning", aldus Abiteboul.

Renault is al tientallen jaren actief in de Formule 1. In totaal werd elf keer de wereldtitel veroverd: negen keer als motorleverancier en in 2005 en 2006 als fabrieksteam, toen Fernando Alonso tweemaal de beste was. In 2016 keerde de Franse fabrikant na enkele jaren afwezigheid terug in de sport.

Onder leiding van Abiteboul zijn de ambities groot, maar heeft Renault zich nog niet in de top kunnen mengen. Dit seizoen rijdt het team met Esteban Ocon en Daniel Ricciardo, die in 2021 naar McLaren vertrekt en wordt opgevolgd door Alonso.