Het valt de leiding van Red Bull Racing zwaar dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië zaterdag slechts de vijfde en negende startplek opleverde. Zowel topadviseur Helmut Marko als teambaas Christian Horner had op meer gehoopt.

In een kwalificatie waarin voor het eerst zonder de 'party mode' werd gereden, moest Max Verstappen als nummer vijf niet alleen de Mercedessen, maar ook Carlos Sainz (McLaren) en Sergio Pérez (Racing Point) voor zich dulden.

"Dit hadden we niet verwacht, al is Monza niet het ideale circuit om de verschillen zonder de party mode te zien", zei Marko tegen Sky Sports. Het verschil tussen Verstappen en polesitter Lewis Hamilton was bijna negen tienden.

"De verschillen in toptijden tussen Q1, Q2 en Q3 zijn wel kleiner, dus de verandering lijkt effect te hebben gehad. Verder hielp het niet mee dat de snelle ronde van Max niet perfect was. Een derde plek was mogelijk geweest."

'Vijfde plek Verstappen is wat frustrerend'

Teambaas Horner baalt er eveneens van dat Red Bull zondag bij de race in Italië ontbreekt op de voorste twee startrijen. "Onze auto heeft het hier niet makkelijk en de vijfde plek van Max is wat frustrerend, omdat we zo dicht bij de derde plek waren", aldus de Brit.

"Alex (Albon, red.) staat slechts een paar tienden achter Max, maar is pas de nummer negen. Hij moet veel doen tijdens de race. We moeten nog naar wat dingen kijken, maar we hebben goede coureurs die aanvallend zullen racen. Dat maakt bocht 1 interessant."

De Grand Prix van Italië, de achtste race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.10 uur. In 2012, 2014, 2015, 2017 en 2018 was Hamilton namens Mercedes de beste op Monza. Vorig jaar ging de zege naar Ferrari-rijder Charles Leclerc.