Welke coureur zondag ook de Grand Prix van Italië wint (waarschijnlijk iemand met een zwarte auto), de uiteindelijke winnaar gaat dat onder normale omstandigheden met één pitstop doen. Spelen de banden een te grote rol in de voorspelbaarheid van de Formule 1?

Bandenleverancier Pirelli voorziet tijdens de race op Monza de volgende strategieën. "Iedereen in de top start op soft. Het snelste over 53 ronden is een eenstopper, met een stop naar de mediumband in ronde 24". Volgens de Italiaanse fabrikant is van soft naar hard ook mogelijk. Dan moet al in ronde 22 worden gestopt.

Dat een enkele stop het snelst is zonder de harde band te gebruiken, is een indicatie dat Pirelli te harde banden meeneemt naar de circuits. Terwijl de sport juist smacht naar races met verschillende strategieën en meer momenten waarin de undercut kan worden ingezet.

De Italiaanse fabrikant beslist dit jaar zelf hoeveel sets de teams van welke soort in een weekend krijgen. Die bepaalt ook welke soorten of compounds beschikbaar zijn in een weekend.

De rode band is bijvoorbeeld elk weekend de zachtst beschikbare band, maar in Spanje ging het wel om een hardere rubbersamenstelling dan dit weekend in Italië. Normaal gesproken slijt een band sneller als de rubbersamenstelling zachter is. Pirelli heeft vijf compounds voor dit seizoen en kiest daarvan drie per weekend.

In Italië zijn dat de C2 (hard), C3 (medium) en C4 (zacht). Er is dus ook nog een C5, maar die hebben we dit jaar nog niet in actie gezien. En het is de vraag waarom. Pas in Rusland wordt de C5 voor het eerst gebruikt.

Wat is de undercut? De undercut wordt succesvol uitgevoerd als een coureur één of meerdere ronden eerder een pitstop maakt dan de auto voor hem. Hij rijdt dan even op verse en snellere banden, terwijl zijn concurrent nog op oude banden rijdt. Als de concurrent dan zijn stop maakt, komt die door het opgelopen tijdverlies achter de coureur die de undercut heeft ingezet de baan op.

Pirelli bepaalt niet alles zelf

Pirelli kreeg van de Formule 1 bepaalde voorschriften waar een band aan moet voldoen, dus de Italianen hebben niet de vrije hand. Het is daarom onterecht om de bandenfabrikant alle kritiek in de schoenen te schuiven. Al kiest de fabrikant wel - ongetwijfeld in overleg met de FIA - welke banden in een weekend worden meegenomen.

In twee races in Oostenrijk zorgde die keuze ervoor dat een eenstopper de winst opleverde. Net als in Silverstone I, al haalde Lewis Hamilton daar met een lekke band net aan de finish. België was ondanks een vroege safetycar een eenstopper, zoals Hongarije ook was geweest als er niet op een natte baan was gestart. Silverstone II en Spanje waren de enige pure tweestoppers.



Nu was Spanje niet direct een enerverende race. De door Max Verstappen gewonnen tweede race op Silverstone was dat wel en dan vooral dankzij de bandenstrategie. De teams werden daar een beetje verrast door Pirelli, met een compound die zachter was dan in de eerste race.

Wat is een stint? Door de pitstops wordt de race voor de coureur opgedeeld in delen. Zo'n deel tussen de start en de pitstop, tussen twee pitstops of tussen een pitstop en de finish wordt een stint genoemd. Een stint wordt altijd op één set banden verreden.

Coureurs moeten in ellenlange stints wel banden sparen

Voor een spectaculaire race lijken twee wijzigingen sowieso noodzakelijk. Coureurs moeten niet langer ellenlange stints rijden waarbij banden sparen cruciaal is. Hierdoor gaan ze veel langzamer dan de auto daadwerkelijk kan. Een eenstopper ontstaat vaak doordat uit de berekeningen blijkt dat het tijdverlies van een tweede pitstop (vaak ruim twintig seconden) niet wordt goedgemaakt met snelle tijden op een nieuwe band. Hierbij kan een kortere pitstraat ook helpen.

Daarnaast rijden de coureurs inmiddels al anderhalf jaar op dezelfde soort banden, die eigenlijk alleen voor 2019 waren ontworpen. Het lijkt er nu op dat deze banden tot en met volgend seizoen worden gebruikt. De teams kennen ze daarom door en door, waardoor de kans op verrassingen klein is.

Dat kan Pirelli oplossen door vaker een stap over te slaan in compounds, zoals in het verleden in de tijd van de supersofts en hypersofts weleens gebeurde. Dus niet C1, C2 en C3, maar C1, C3 en C5.

Dat de teams de banden zo goed kennen, is des te meer een reden om te snakken naar 2022. Naast nieuwe auto's komen er dan ook nieuwe banden.

Formule 1 gaat richting onbekend terrein

Er is ook al eerder licht aan het einde van de tunnel. De Formule 1 komt dit seizoen nog op zes 'nieuwe' circuits. Zes stukken asfalt waarvan geen mapje boordevol data op de computers van de teams te vinden is.

De eerste van deze races wordt volgende week al op het circuit van Mugello verreden. Daarna volgen nog de Nürburgring, Portimão, Imola, Turkije en het 'Outer Circuit' van Bahrein. Dit is ook een kans voor Pirelli om daar creatief mee om te gaan.

Dat is in Mugello alvast niet gelukt: daar verschijnt de rubberfabrikant met de drie hardste compounds. Zet dus maar weer in op een eenstopper.