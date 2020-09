Williams-coureur George Russell baalt van de chaos die er zaterdag was tijdens de Grand Prix van Italië. Alle coureurs gingen tegelijkertijd de baan op om zo een slipstream te kunnen krijgen en tijdwinst proberen op te doen.

De rijders reden met name in het eerste deel van de kwalificatie (Q1) erg dicht bij elkaar. Zo scheelde het weinig of Kimi Räikkönen van Alfa Romeo had Daniel Ricciardo van Renault geraakt op een van de rechte stukken.

"Ik snap niet waarom de teams iedereen op hetzelfde moment naar buiten sturen. Je weet wat er dan gaat gebeuren. We zagen er uit als een stel sukkels. Echt belachelijk", brieste Russell op het Autodromo Nazionale Monza.

"Iedereen wilde een slipstream. Ze hadden een minimumtijd ingevoerd voor de outlaps, maar dat maakte het juist erger. Een paar coureurs probeerden in te halen, anderen gingen juist langzamer rijden. Gelukkig waren er geen crashes."

'Wij moeten toeslaan bij dit soort stomme fouten'

Russell slaagde er net als zijn teamgenoot Nicholas Latifi niet in om Q1 te overleven. De Brit, die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes, lukte dat in de afgelopen kwalificaties wel, maar reed in de race telkens achteraan.

"Ik ben hier ziek van. Wij moeten toeslaan bij dit soort stomme fouten bij anderen, maar we zaten juist midden in de problemen. Q2 was echt wel haalbaar. We hebben auto's om ons heen waar we mee kunnen vechten, dus we kunnen echt een leuke race hebben."

De race begint zondag om 15.10 uur. Charles Leclerc van Ferrari won vorig jaar, maar Ferrari zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet mee gaan doen om de zege. Russell en Latifi starten als respectievelijk negentiende en twintigste.