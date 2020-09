Sebastian Vettel (zeventiende) en Charles Leclerc (dertiende) kenden zaterdag opnieuw een pijnlijke middag bij de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. Het is voor het eerst sinds 1984 dat beide Ferrari-coureurs buiten de top tien moeten starten bij hun thuisrace op Monza.

"Dit doet veel pijn, ook al hadden we het een beetje verwacht", zegt Charles Leclerc tegenover Sky Sports. "We weten dat Spa en Monza de zwaarste circuits voor ons zijn. Het voelt gek om een goede ronde te rijden en jezelf dan terug te vinden op de dertiende plaats."

"Helaas is dit nou eenmaal de realiteit. Natuurlijk komt het extra hard aan omdat dit een thuiscircuit is voor ons. We moeten hard blijven werken en zorgen dat we op Mugello, ook een thuiscircuit voor ons, beter voor de dag kunnen komen."

Het Italiaanse Ferrari beleeft een van de zwaarste seizoenen uit de zeventigjarige historie. De renstal uit Maranello bezet na zeven races de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes, Red Bull Racing, McLaren en Racing Point.

'Het was een puinhoop'

Ook Sebastian Vettel maakte een dramatische kwalificatie mee. De Duitser kwam aan het eind van de eerste sessie in het gedrang terecht en slaagde er niet in om zijn tijd te verbeteren, waardoor hij zondag als zeventiende moet starten.

"Het was een puinhoop", erkent de viervoudig wereldkampioen bij F1TV. "Er zaten te veel auto's op een te klein stukje asfalt. Ik had niet veel anders kunnen doen om uit het gedrang te blijven. Bij het ingaan van mijn ronde wist ik al dat ik mij niet zou gaan verbeteren. We hadden slimmer moeten zijn vandaag."

Lewis Hamilton pakte poleposition in Monza, voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas, Carlos Sainz (McLaren) en Sergio Pérez (Racing Point). Max Verstappen begint de Grand Prix van Italië als vijfde.