Lewis Hamilton pakte zaterdag weliswaar poleposition voor de Grand Prix van Italië, maar de Brit was voorafgaand aan de kwalificatie enigszins nerveus. Hij was er niet zo zeker van of enkele wijzigingen aan zijn Mercedes zouden werken.

"We hebben tussen de vrije training en de kwalificatie intensief aan de auto gewerkt om de balans te optimaliseren", liet Hamilton weten. "Voorafgaand aan de kwalificatie was ik een beetje nerveus of het wel een goed idee was, maar het werkte heel goed."

Het leverde de regerend wereldkampioen zijn 94e pole in zijn carrière, maar hij bleef zijn teamgenoot Valtteri Bottas slechts 69 duizendsten voor op het circuit van Monza.

"Het ging niet gemakkelijk, zoals iedereen kon zien", blikte hij terug. "Valtteri reed sterk en bleef pushen. Maar het is me gelukt, dus ik ben erg blij."

Hamilton kon weliswaar geen gebruik meer maken van de 'party mode', maar hij is desondanks erg tevreden over zijn auto. "In het verleden hadden we hier minder grip, maar de snelheid die we nu halen in de Lesmo-bochten is geweldig. We hebben de auto perfect afgestemd."

Bottas: 'Weet niet zeker of Red Bull nu zo blij is'

Ook Bottas is zeer te spreken over zijn Mercedes. "Het tempo dat we hadden tijdens de lange runs was geweldig. We zagen er erg sterk uit", zei de Fin.

Ondanks de afschaffing van de 'party mode' is Bottas vol vertrouwen richting de race. "Door de regelwijzigingen ziet het er voor ons zelfs nog beter uit dan voorheen in de race. Ik weet niet zeker of Red Bull nou zo blij is met deze verandering."

Max Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon vertrekken zondag in de Grand Prix van Italië, die om 15.10 uur van start gaat, namelijk vanaf de respectievelijk vijfde en negende tijd.