Max Verstappen is niet te spreken over de prestaties van zijn auto dit weekend bij de Grand Prix van Italië. De coureur van Red Bull Racing kwam zaterdag in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd.

"We hebben na de vrije trainingen de auto omgegooid, maar we reden in de kwalificatie dezelfde rondetijden. Dat geeft wel aan dat er geen goede balans in de auto zit", zei een teleurgestelde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen moest niet alleen de dominerende Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich dulden, maar ook Carlos Sainz van McLaren en Sergio Pérez van Racing Point. Het verschil met Hamilton bedroeg bijna een seconde.

"Alexander (teamgenoot Albon, red.) en ik hebben elkaar in Q2 en Q3 nog geprobeerd te helpen met een slipstream, maar iedereen zat in een treintje, dus dat maakte ook niet zoveel uit", verzuchtte Verstappen.

'Ben hier niet voor P3'

Verstappen ziet zondag in de race zijn kansen op de wereldtitel waarschijnlijk ernstig verslinken. Hij staat op dit moment nog tweede in de WK-stand met 47 punten achterstand op Hamilton, die afkoerst op zijn vierde wereldtitel op rij en zevende in totaal.

"We gingen dit seizoen in met de veronderstelling dat we met Mercedes zouden vechten, maar we staan hier in Monza achter een McLaren en een Racing Point. Dat is niet goed. Ten opzichte van vorig jaar voelt de auto hier niet zo goed aan", aldus Verstappen.

"We gaan morgen voor P3 vechten, maar daarvoor ben ik hier niet. Dat maakt me dus ook niet zoveel uit. Het is geen goed weekend voor ons. De auto is aan de achterkant heel gevoelig als je met minder downforce gaat rijden en dat breekt ons nu op."

De race begint zondag om 15.10 uur. Charles Leclerc van Ferrari won vorig jaar. Verstappen heeft een vijfde plaats als beste resultaat in Italië. De laatste podiumplaats van Red Bull dateert alweer van 2013, toen Sebastian Vettel zegevierde.