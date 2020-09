Max Verstappen is zaterdag als vijfde geëindigd in de kwalificatie op Monza. Ook zonder 'party mode' pakte Lewis Hamilton van Mercedes overtuigend poleposition in Italië.

De Grand Prix op Monza is de eerste waarbij de motoren niet meer mogen worden opgeschroefd tijdens de kwalificatie. Maar net als bij de vorige zeven races van dit jaar bleek Mercedes de snelste in de kwalificatie.

Hamilton reed met 1.18,887 de beste tijd, zijn teamgenoot Valtteri Bottas was zeven honderdsten trager. Carlos Sainz van McLaren start zondag op de derde plek en Racing Point-coureur Sergio Pérez mag als vierde van start.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon werd uiteindelijk slechts negende. Zijn eerste snelle tijd in Q3 werd geschrapt omdat hij in de laatste bocht buiten het reguliere asfalt terechtkwam. Bij zijn tweede poging wist hij alleen Pierre Gasly achter zich te houden.

Uitslag kwalificatie GP Italië 1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Sainz (McLaren)

4. Pérez (Racing Point)

5. Verstappen (Red Bull)

6. Norris (McLaren)

7. Ricciardo (Renault)

8. Stroll (Racing Point)

9. Albon (Red Bull)

10. Gasly (AlphaTauri)

Chaos vanwege zoektocht naar slipstream

De kwalificatie verliep erg chaotisch, doordat veel coureurs op het hogesnelheidscircuit wilden profiteren van elkaars slipstream. Veel auto's reden te kort achter elkaar en konden zo geen snelle rondetijd neerzetten.

Dat kostte Sebastian Vettel al in Q1 de kop. De Ferrari-coureur moet zondag als zeventiende van start in de thuisrace van zijn team en gaf daar over de boordradio de coureurs van Alfa Romeo de schuld van.

Het is voor het eerst sinds 1966 dat een Ferrari-coureur buiten de top vijftien start op Monza. Vettels teamgenoot Charles Leclerc haalde Q2 wel, maar kwam daarin niet verder dan de dertiende plaats.

De Grand Prix van Italië gaat zondag om 15.10 uur van start.