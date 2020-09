Max Verstappen heeft zaterdag in de derde training voor de Grand Prix van Italië de zesde tijd neergezet. Vrijdag in de eerste twee sessies eindigde de Red Bull-coureur op de vijfde plaats.

Vrijdag klaagde Verstappen nog over een slechte balans in zijn auto. Zaterdag zat hij met een achterstand van 0,3 seconden een stuk dichter bij de snelste tijd van Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Met 1.20,456 reed Verstappen zaterdag zijn beste tijd van het weekend. Daar moet bij worden aangetekend dat de Red Bull-coureur die tijd op de tragere mediumband neerzette.

Verstappen kwam met nog zo'n tien minuten te gaan op de zachte banden het circuit van Monza op, maar kon geen snelle ronde afwerken doordat er met rode vlaggen werd gezwaaid. Renault-coureur Daniel Ricciardo was met een technisch probleem stil komen te staan vlak langs de baan. De Australiër had even daarvoor nog wel de vierde tijd genoteerd.

In de laatste twee minuten werd de baan weer vrijgegeven, maar Verstappen kon zich in die laatste ronde niet meer verbeteren. Behalve Bottas en Ricciardo waren ook Carlos Sainz (tweede) en Lando Norris (derde) van McLaren en Mercedes-coureur Lewis Hamilton (vijfde) sneller dan Verstappen.

Uitslag derde training GP Italië 1. Bottas (Mercedes) 1.20,089

2. Sainz (McLaren) 1.20,318

3. Norris (McLaren) 1.20,412

4. Ricciardo (Renault) 1.20,419

5. Hamilton (Mercedes) 1.20,439

6. Verstappen (Red Bull) 1.20,456

7. Albon (Red Bull) 1.20,563

8. Ocon (Renault) 1.20,693

9. Stroll (Racing Point) 1.20,804

10. Pérez (Racing Point) 1.20,897

Ferrari opnieuw buiten top tien

Verstappens teamgenoot Alexander Albon reed op 0,1 seconde van de Limburger de zevende tijd. Het kwakkelende Ferrari kwam op het thuiscircuit niet verder dan een elfde tijd voor Charles Leclerc en een vijftiende tijd voor Sebastian Vettel.

De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur. Daarbij mag voor het eerst dit seizoen geen gebruik gemaakt worden van de 'party mode'.