Max Verstappen is niet tevreden over het verloop van de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Italië op vrijdag. De coureur van Red Bull Racing klaagt over de prestaties van zijn auto.

Verstappen reed in de eerste én de tweede training de vijfde tijd en was beide keren flink trager dan de Mercedessen. Hij crashte zelfs tijdens de eerste oefensessie, waarbij hij in de bandenstapel belandde en zijn voorvleugel brak.

"Je probeert de limiet te vinden en soms kies je er dan voor om bij een bocht wijd te gaan. In een training maakt dat niet zoveel uit", zei Verstappen na afloop nuchter op zijn eigen website.

"Het was gewoon geen geweldige dag. We worstelen met de balans en de grip van de auto. We hebben dus nog het nodige werk te verzetten."

'Moeten bandenslijtage op orde krijgen'

Verstappen was in het verleden niet al te succesvol op het Autodromo Nazionale Monza. Zijn beste resultaat is een vijfde plaats in 2018 en de laatste podiumplaats van Red Bull dateert alweer van 2013, toen Sebastian Vettel zegevierde.

"We moeten grip zien te vinden en als we de juiste balans in de auto hebben, zal de bandenslijtage ook in orde zijn. Daar gaan we nu aan werken", aldus Verstappen over de verwachtingen voor de race op zondag.

Verstappen heeft een goed resultaat nodig in de Grand Prix van Italië om enigszins in de race te blijven voor de wereldtitel. Hij staat na zeven van de zeventien races tweede in de WK-stand, op 47 punten achterstand van koploper Lewis Hamilton.