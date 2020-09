Max Verstappen heeft vrijdagmiddag de vijfde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. Mercedes was veruit het snelst op Monza.

WK-leider Lewis Hamilton reed met 1.20,192 de beste tijd. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas was ruim 0,2 seconde trager.

Lando Norris reed op 0,8 seconde van Hamilton de derde tijd. De McLaren-coureur kende aanvankelijk een slechte tweede training. Hij kwam door een motorprobleem maar kort in actie.

Net als in de eerste training kwam AlphaTauri in de tweede sessie goed voor de dag. Pierre Gasly klokte de vierde tijd en Daniil Kvyat reed de zevende tijd. Aan het einde werd Gasly nog geconfronteerd met een mechanisch probleem.

Verstappen werd op een seconde van Hamilton vijfde. Hoewel de Red Bull-coureur ook op de snelle zachte banden reed, noteerde hij zijn snelste tijd op medium.

In tegenstelling tot de ochtendsessie verliep de training probleemloos voor de Limburger. In de eerste training vloog Verstappen in de bandenstapel, waardoor hij een half uur niet in actie kon komen.

Ferrari verbetert zich

Ferrari verbeterde zich in de tweede training, Charles Leclerc reed de negende tijd en Sebastian Vettel de twaalfde . In de ochtend noteerden ze nog respectievelijk de elfde en negentiende tijd.

Beide coureurs kwamen in de slotfase nog even in de problemen. Vettel spinde over het circuit en Leclerc reed een flink stuk door de grindbak. Beide incidenten bleven zonder grote gevolgen.

Bij de Grand Prix van Italië geldt voor het eerst een verbod op de 'party mode' in de kwalificatie, die zaterdag om 15.00 uur begint. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.