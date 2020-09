Max Verstappen is vrijdag tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Italië van de baan geschoten. Valtteri Bottas zette op Monza de snelste rondetijd neer.

Na ruim een half uur verloor Verstappen de controle over het stuur in de Ascari-bocht. Zijn Red Bull schoot in de bandenstapel, waarbij de voorvleugel afbrak.

De training werd ongeveer een kwartier stilgelegd met een rode vlag. Verstappen kon op eigen kracht met zijn beschadigde bolide de pitstraat bereiken. Nadat de schade aan zijn auto hersteld was, kwam hij pas het laatste half uur weer in actie.

Met 1.21,641 zette Verstappen nog wel de vijfde tijd neer op de Autodromo Nazionale Monza. Het Mercedes-duo Bottas (1.20,703) en Lewis Hamilton (1.20,948) reed veruit de beste tijden in de eerste sessie. Ook zijn teamgenoot Alexander Albon en AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat waren sneller dan Verstappen.

Ferrari stelt ook in eigen land teleur

AlphaTauri kwam erg goed voor de dag op Monza, want Pierre Gasly reed kort achter Verstappen de zesde tijd. De Fransman schoot in de laatste minuten nog in de grindbak, maar beschadigde zijn auto niet.

Het kwakkelende Ferrari kon ook in de eerste training in eigen land bepaald niet overtuigen. Charles Leclerc reed slechts de elfde tijd en Sebastian Vettel werd negentiende en voorlaatste.

Vrijdag om 15.00 uur staat de tweede training op Monza op het programma. Zaterdag tijdens de kwalificatie mogen de teams voor het eerst de 'party mode' niet meer gebruiken.