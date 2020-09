Lewis Hamilton kan wel lachen om alle verhalen die de ronde doen over het afschaffen van de 'party mode' in de Formule 1. Volgens de wereldkampioen van Mercedes worden er theorieën gebruikt die niet kloppen.

Het gebruik van de party mode, waarbij teams hun motor tijdens de kwalificatie kunnen opschroeven, is vanaf het komende raceweekend in Italië verboden door de FIA. Vooral Mercedes leek veel profijt te hebben van de speciale motorstand.

"Ik vind het wel grappig, want de FIA zei dat het verboden is zodat ze beter in kaart kan brengen hoe iedereen zijn motor gebruikt of iets dergelijks", zei Hamilton bij een persmoment op het circuit van Monza.

"Maar toen kwam Red Bull Racing. Zij zeiden dat zij degenen waren die de FIA hebben aangespoord tot een verbod. Dat zijn dus twee compleet verschillende redenen."

Hamilton denkt niet dat Mercedes erg zal lijden onder het partymodeverbod. "We zullen vast wel wat tijd verliezen, maar het is niet het einde van de wereld. Iedereen zal wat inleveren, de een wat meer dan de ander. We zullen het gaan zien."

Het raceweekend op Monza begint vrijdag om 11.00 uur met de eerste vrije training. De Grand Prix van Italië, die vijf keer werd gewonnen door Hamilton, begint zondag om 15.10 uur.