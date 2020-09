Sebastian Vettel vindt het niet eens zo heel vervelend dat er door de coronacrisis komend weekend geen publiek welkom is bij de Grand Prix van Italië. Er zouden normaal gesproken tienduizenden fans van het kwakkelende Italiaanse topteam afreizen naar Monza.

"Begrijp me niet verkeerd, het is heel jammer dat deze maatregelen nodig zijn, maar in de gegeven omstandigheden zou ik het heel moeilijk vinden om voor het oog van de fans in de Ferrari te rijden", zei Vettel donderdag op een persconferentie.

Ferrari is bezig aan een dramatisch seizoen. Vettel en teamgenoot Charles Leclerc hebben in alle races niet mee kunnen doen om de overwinning en reden vorige week in België zelfs beiden buiten de punten.

"We hebben een speciaal aeropakket aangeschaft dat de auto hopelijk competitiever zal maken, maar we weten dat het moeilijk zal worden om in de top te rijden. Het doel blijft dus om zoveel mogelijk punten te veroveren", aldus Vettel.

Leclerc: 'Ik ben bereid om te wachten'

Bij Ferrari zijn ze sowieso niet hoopvol gestemd over de toekomst. Ferrari-voorzitter John Elkann gaf onlangs te kennen dat hij verwacht dat 'zijn' formatie pas in 2022, wanneer de nieuwe regels ingaan, weer om de prijzen mee kan gaan doen.

"Het zal inderdaad veel geduld vragen, maar ik ben bereid om te wachten. Ik heb eigenlijk ook geen keus", vertelde Leclerc, die nog een vierjarig contract heeft bij Ferrari, terwijl Vettel na dit seizoen vertrekt en wordt opgevolgd door Carlos Sainz.

"Tegelijkertijd is het ook mijn taak om deze periode van lijden zo kort mogelijk te maken en Ferrari terug te brengen naar waar het hoort te zijn. Dat zal zeker niet makkelijk worden, maar ik ben klaar voor deze uitdaging."