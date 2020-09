Max Verstappen verwacht dat hij ook komend weekend in Monza op het podium kan staan. De Limburger deed het in de Grand Prix van Italië nooit beter dan een vijfde plaats.

"Maar ik had op het podium moeten staan in 2018. Toen eindigde ik als derde, maar door een tijdstraf werd ik vijfde. Dat heb ik vaker meegemaakt", lachte Verstappen donderdag op een digitale persconferentie in Italië.

"We gaan proberen op het podium te komen, ik denk zeker dat het mogelijk is", zei de Limburger, die in de laatste zes races zes keer een podiumplaats behaalde.

"Normaal gesproken is dit niet de beste baan voor ons vanwege de lange rechte stukken. Vorig jaar hadden we hier een gridstraf, maar toen reden we wel snelle tijden in de vrije trainingen."

Verstappen was in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix realistisch. "Natuurlijk zal Mercedes ook hier favoriet zijn. We gaan strijden om een podiumplek en hopelijk zijn we binnenkort goed genoeg om te strijden om de zege."

Verstappen houdt zich op de vlakte over verdwijnen party mode

Vanaf dit weekend mogen de teams geen gebruik meer maken van de 'party mode' in de kwalificatie, de motorafstelling mag op zaterdag en zondag niet gewijzigd worden.

Verstappen wil niet vooruitlopen op de mogelijke invloed daarvan op het raceweekend. "Ik wil er nu niet teveel over zeggen, want we kunnen moeilijk inschatten hoeveel invloed het op ons en de andere teams zal hebben. Ik hoop dat iedereen dichter bij elkaar komt, maar het heeft geen nut om nu te gaan gissen."

Renault kondigde na de sterke race in België - waar Daniel Ricciardo en Esteban Ocon beslag legden op de vierde en vijfde plaats - al aan dat het nog hogere verwachtingen heeft van de race in Monza.

"Op de rechte stukken hier kan Renault het goed doen", denkt Verstappen. "Maar ik verwacht niet dat ze echt een grote bedreiging gaan vormen."