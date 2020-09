Williams heeft donderdag het vertrek van teambaas Claire Williams bekendgemaakt. Ze verlaat het team na de Grand Prix van Italië die komend weekend wordt verreden.

De race op Monza wordt daarmee de laatste waarbij de familie Williams betrokken is. Claires vader Frank Williams richtte het team in 1977 op en fungeerde lange tijd als teambaas.

De 44-jarige Claire Williams kreeg in 2002 een officiële functie bij het team en werd in 2013 de opvolger van haar vader. In de 43 jaar waarin de familie Williams de baas van de renstal was, deed het team mee aan 739 Grands Prix en boekte het 114 overwinningen. Williams werd negen keer wereldkampioen bij de constructeurs en zeven keer pakte een coureur van het Britse team de wereldtitel.

In augustus werd bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital eigenaar van het noodlijdende team zou worden. Vanuit Dorilton gaan Matthew Savage, Darren Fultz en James Matthews het bestuur van de renstal vormen.

De laatste jaren reed Williams steevast achteraan in de Formule 1. Vorig jaar pakte het team slechts één WK-punt. Dit seizoen zijn de coureurs George Russell en Nicholas Latifi nog puntloos.

Claire en Frank Williams vorig jaar bij de GP van Groot-Brittanië. (Foto: Getty Images)

'Bij Dorilton is het team in goede handen'

"Nu de toekomst van het team door de overname gegarandeerd is, voelt dit als het juiste moment voor ons om de sport te verlaten. De renstal is voor onze familie altijd prioriteit geweest", zegt Claire Williams in een verklaring. "Het is nu aan de nieuwe eigenaar om het team te leiden."

Het team blijft in elk geval voorlopig Williams heten. "Bij Dorilton is het team in goede handen en zal de naam Williams Racing voortleven. Dit mag dan na vier decennia het einde zijn van het door de familie bestuurde team, maar het is het begin van een nieuw tijdperk voor Williams Racing. We wensen het team alle succes in de toekomst", aldus Claire Williams.

Ze was na Monisha Kaltenborn de tweede vrouwelijke teambaas in de Formule 1. "Naast haar harde werk voor het bedrijf, heeft Claire zich ingezet voor meer diversiteit in onze sport", meldt Williams op zijn website.