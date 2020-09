De Grand Prix van Italië wordt dit weekend in Lombardije verreden. Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Monza.

Vrijdag en zaterdag is het flink zonnig geweest in Monza. De temperatuur lag rond de 28 graden, soms 29 graden.

Zondag zal het weer enigszins gaan veranderen. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, terwijl de temperatuur oploopt naar waarden rond de 27 graden. Enkele van deze stapelwolken kunnen later in de middag uitgroeien tot een regen- of onweersbui in Noord-Italië.

Een ontstane bui kan overigens gelijk een zwaar exemplaar zijn. De kans dat een bui precies boven het circuit ontstaat of over het circuit trekt, is echter klein.

De Grand Prix van Italië gaat zondag om 15.10 uur van start. Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. Lewis Hamilton vertrekt van poleposition.