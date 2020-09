De Grand Prix van Italië van komend weekend wordt de eerste Formule 1-race van het jaar die niet voor geheel lege tribunes wordt verreden. Op de Autodromo Nazionale Monza worden 250 artsen en verpleegsters toegelaten.

"Er zullen 250 heel bijzondere mensen op de tribune plaatsnemen, uiteraard met social distancing: artsen en verpleegkundigen", meldt het Italiaanse team Ferrari. "Dit is een symbolisch eerbetoon voor hun moed en plichtsbesef aan de frontlinie van het gevecht tegen COVID-19."

Het circuit van Monza ligt vlak buiten Milaan in de regio Lombardije, die zeer zwaar getroffen werd door het virus.

Vorige week werd al bekend dat de race van volgende week op het circuit Mugello weer toeschouwers zal gaan toelaten. Er werden drieduizend kaarten verkocht voor de Grand Prix in Toscane.

Ferrari verwacht niet vooraan mee te doen in thuisrace

De twee thuisraces komen op een moeilijk moment voor Ferrari. Het team wist vorige week in België geen punten te pakken.

"Het zal een vreemde race worden zo zonder veel publiek, de sfeer zal surrealistisch voelen", zegt Sebastian Vettel. "En we komen hier aan in de wetenschap dat we niet vooraan mee zullen doen."

Monza staat bekend als een hogesnelheidscircuit. "We hebben hier een speciaal aeropakket, waarmee we hopelijk meer competitief kunnen zijn. We gaan gewoon proberen zoveel mogelijk punten te pakken."

Charles Leclerc won de race vorig jaar voor Ferrari, maar de Monegask weet dat een herhaling dit jaar onmogelijk is. "De zege van vorig jaar was het meest emotionele moment van mijn carrière. Nu wordt het een moeilijk weekend. Maar we hebben geen gebrek aan motivatie en gaan voor het best mogelijke resultaat."