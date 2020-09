Op de Autodromo Nazionale in Monza wordt komend weekend de achtste Formule 1-race van het seizoen verreden. Auto-coureur en analist Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Italië.

Nieuw dit weekend is het verbod op de 'party mode' in de kwalificatie. Gaat dit een groot effect hebben?

"In de kwalificatie zullen de teams wat dichter bij elkaar zitten. Mercedes kon altijd de meeste winst boeken door de motor helemaal op te schroeven voor één snelle ronde in Q3. Het is natuurlijk afhankelijk van het circuit, maar ik heb begrepen dat ze zonder party mode 0,4 à 0,5 seconde per ronde trager zijn. Voor andere teams zal het verlies minder groot zijn."

"Alle teams moeten in de race met dezelfde motorstand rijden als in de kwalificatie. Mercedes heeft al gezegd dat ze verwachten nu sneller in de race te zijn. Tijdens die ene snelle ronde in de kwalificatie gebruikt de motor heel veel vermogen en dat vermogen kunnen ze nu in de race inzetten. Maar over een raceafstand is die winst slechts marginaal, denk ik."

Max Verstappen op Monza 2015: twaalfde (Toro Rosso)

2016: zevende (Red Bull)

2017: tiende

2018: vijfde

2019: achtste

Max Verstappen kwam in Monza nooit verder dan een vijfde plaats. Kan hij het Mercedes überhaupt lastig maken?

"Ik zie het best positief in. Vorig jaar moest Verstappen achteraan starten vanwege een gridstraf. Maar in de laatste vrije training, waarin alle teams een kwalificatiesimulatie doen, reed hij de tweede tijd op slechts drie honderdsten van Sebastian Vettel."

"Dit zou dus best een circuit kunnen zijn waar hij de strijd aan kan gaan met Mercedes. Verstappen is bijvoorbeeld vaak erg goed in Oostenrijk. Dat circuit is maar iets bochtiger dan Monza, maar eigenlijk is het ook een 'powercircuit'. Maar natuurlijk is Mercedes ook in Monza weer favoriet."

Zeges huidige Formule 1-coureurs op Monza 5: Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2017, 2018)

3: Sebastian Vettel (2008, 2011, 2013)

1: Charles Leclerc (2019)

Bij enkele van de voorgaande GP's speelde bandenslijtage een grote rol. Gaat dit op Monza ook zo zijn?

"Nee, veel minder. Ook omdat het vrij warm wordt met zo'n 28 graden. Door de vele rechte stukken heeft de band genoeg tijd om weer af te koelen en is de slijtage minder hard."

"Monza wordt ook wel de 'Temple of Speed' genoemd, vanwege de hoge snelheden op de vele lange rechte stukken. De teams maken vaak een speciaal aerodynamisch pakket voor deze race, die op geen enkel ander circuit gebruikt wordt. Daarom zijn de teams met de hogere budgetten hier ook wat in het voordeel, zij hebben meer geld ter beschikking om een speciale afstelling te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld voor Ferrari een voordeel zijn."

Auto-coureur en Formule 1-analist Ho-Pin Tung. (Foto: Pro Shots)

Dat team zal na de puntloze race in België met een heel slecht gevoel aan de twee races in eigen land beginnen.

"Ja, maar ik verwacht wel dat ze op Monza beter zullen zijn dan in Spa. Behalve het speciale aeropakket, spreekt ook de hogere temperatuur in Ferrari's voordeel. In België hadden ze echt moeite om de banden goed werkend te krijgen, maar dat zal in Monza veel minder een probleem zijn."

Plattegrond van Monza. (Beeld: Bridgestone)

Hoe is het om als coureur op Monza te rijden?

"Het lange rechte stuk naar de eerste chicane toe is best wel spannend. Je rijdt met 340 kilometer per uur op de bocht af, ongeveer 100 meter per seconde. Elke fractie die je later remt, scheelt dus enorm veel, maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat je de bocht goed uitkomt voor het volgende rechte stuk. Zowel als je te laat of te vroeg remt, kun je dus enorm veel tijd verliezen."

"Bijzonder aan Monza is dat het in een park ligt, met heel veel bomen. Je rijdt vrij veel in de schaduw, waardoor het licht heel anders is dan op andere circuits."