Red Bull Racing denkt er op dit moment niet aan om Pierre Gasly terug te halen ten koste van Alexander Albon, die een moeizaam seizoen kent. De Fransman van AlphaTauri presteert wél naar behoren en wordt zodoende in verband gebracht met een terugkeer bij het Oostenrijkse topteam.

De 24-jarige Gasly was vorig seizoen nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar door teleurstellende resultaten werd hij in augustus 2019 teruggezet naar zusterteam Toro Rosso (nu AlphaTauri) en bewandelde Albon de omgekeerde weg.

Dit seizoen kan de Thai niet imponeren. Hij eindigde in de helft van de races tot dusver buiten de top vijf en komt qua snelheid vaak niet in de buurt van Verstappen. Gasly pakte op zijn beurt in de eerste zes Grands Prix het verdienstelijke aantal van achttien punten voor de WK-stand, zestien meer dan zijn ploeggenoot Daniil Kvyat.

"We zijn blij met de manier waarop we nu bezig zijn", zegt teambaas Christian Horner woensdag tegen Motorsport.com over de geruchten rondom een mogelijke rijderswissel. "Pierre presteert goed en het is mooi om te zien dat hij snel is. Dat is ook de reden waarom hij nog steeds in ons programma zit."

"Maar de auto van AlphaTauri is dit jaar ook goed en vaak wat makkelijker te besturen dan die van ons. Bovendien zijn de prestaties van Alexander op de zondagen altijd heel sterk. Ook in België reed hij een goede race. Ik denk dat we op de goede weg zitten."

De coureurs begeven zich de komende weken in Italië, waar twee races op het programma staan. Komende zondag wordt er een Grand Prix op Monza gehouden en een week later staat er een race op Mugello op het programma.